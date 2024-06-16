Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский командир удивился российским военным - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849219058.html
Украинский командир удивился российским военным
Украинский командир удивился российским военным - 16.06.2024, ПРАЙМ
Украинский командир удивился российским военным
Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T19:10+0300
2024-06-16T19:10+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a22ef42c6fb483833469793d56ecc8.jpg
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью Youtube-каналу "Новости.Live"."Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — ответил он.Ранее Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии. Украинские военные считают, что работы по возведению укреплений следовало начать ещё в прошлом году. Командир 47-й бригады ВСУ Александр отметил, что раньше многие не считали необходимым готовить линии обороны, так как не ожидали российского наступления в Харьковской области.
https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7556ad42955414e29b68c80efb24cde9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
19:10 16.06.2024
 
Украинский командир удивился российским военным

Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью Youtube-каналу "Новости.Live".
"Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — ответил он.
Ранее Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии.
Украинские военные считают, что работы по возведению укреплений следовало начать ещё в прошлом году. Командир 47-й бригады ВСУ Александр отметил, что раньше многие не считали необходимым готовить линии обороны, так как не ожидали российского наступления в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Зеленский укорил Китай за неучастие в саммите по Украине в Швейцарии
18:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала