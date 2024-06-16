https://1prime.ru/20240616/ukraina-849219058.html

Украинский командир удивился российским военным

Украинский командир удивился российским военным - 16.06.2024, ПРАЙМ

Украинский командир удивился российским военным

Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T19:10+0300

2024-06-16T19:10+0300

2024-06-16T19:10+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью Youtube-каналу "Новости.Live"."Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — ответил он.Ранее Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии. Украинские военные считают, что работы по возведению укреплений следовало начать ещё в прошлом году. Командир 47-й бригады ВСУ Александр отметил, что раньше многие не считали необходимым готовить линии обороны, так как не ожидали российского наступления в Харьковской области.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html

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украина, сво, всу