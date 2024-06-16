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Украинский командир удивился российским военным
Украинский командир удивился российским военным - 16.06.2024, ПРАЙМ
Украинский командир удивился российским военным
Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T19:10+0300
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью Youtube-каналу "Новости.Live"."Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — ответил он.Ранее Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии. Украинские военные считают, что работы по возведению укреплений следовало начать ещё в прошлом году. Командир 47-й бригады ВСУ Александр отметил, что раньше многие не считали необходимым готовить линии обороны, так как не ожидали российского наступления в Харьковской области.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
Украинский командир удивился российским военным
Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские военные роют окопы лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным "Айрон" в интервью Youtube-каналу "Новости.Live".
"Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — ответил он.
Ранее Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии.
Украинские военные считают, что работы по возведению укреплений следовало начать ещё в прошлом году. Командир 47-й бригады ВСУ Александр отметил, что раньше многие не считали необходимым готовить линии обороны, так как не ожидали российского наступления в Харьковской области.
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