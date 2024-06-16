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В США предрекли Украине печальный конец
В США предрекли Украине печальный конец - 16.06.2024, ПРАЙМ
В США предрекли Украине печальный конец
Не смотря на подписанный договор о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном, нет гарантии, что Украина в ее текущем виде будет существовать через год, такое... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T21:08+0300
2024-06-16T21:08+0300
2024-06-16T21:08+0300
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Не смотря на подписанный договор о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном, нет гарантии, что Украина в ее текущем виде будет существовать через год, такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Честно говоря, не уверен, что Украина в том виде, в каком мы её знаем, будет существовать через год. Её не будет. Время покажет, что останется от этой Украины. Через десять лет не будет ни Зеленского, ни Байдена, это точно", — заявил он.Он отметил, что этот договор стал сигналом США, что они будут поддерживать Украину еще десять лет. По его словам, это стало "бессмысленным заявлением в попытках вновь уколоть Россию".Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Договор предусматривает, что США в течение следующих десяти лет будут обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области вооружения и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
В США предрекли Украине печальный конец
Аналитик Джонсон: никакой Украины через год уже не будет
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ.
Не смотря на подписанный договор о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном, нет гарантии, что Украина в ее текущем виде будет существовать через год, такое мнение высказал
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Честно говоря, не уверен, что Украина в том виде, в каком мы её знаем, будет существовать через год. Её не будет. Время покажет, что останется от этой Украины. Через десять лет не будет ни Зеленского, ни Байдена, это точно", — заявил он.
Он отметил, что этот договор стал сигналом США, что они будут поддерживать Украину еще десять лет. По его словам, это стало "бессмысленным заявлением в попытках вновь уколоть Россию".
Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Договор предусматривает, что США в течение следующих десяти лет будут обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области вооружения и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.