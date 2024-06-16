https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218002.html

Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией

Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией - 16.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией

Киев готов к переговорам с Москвой уже завтра, если Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T17:41+0300

2024-06-16T17:41+0300

2024-06-16T17:41+0300

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Киев готов к переговорам с Москвой уже завтра, если Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии Владимир Зеленский. "Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел их запрет. Запад игнорирует отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет предпосылок. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, сейчас это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217120.html

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