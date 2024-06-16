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Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией - 16.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
Киев готов к переговорам с Москвой уже завтра, если Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T17:41+0300
2024-06-16T17:41+0300
спецоперация на украине
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мирные переговоры
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россия
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Киев готов к переговорам с Москвой уже завтра, если Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии Владимир Зеленский. "Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел их запрет. Запад игнорирует отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет предпосылок. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, сейчас это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
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украина, мир, переговоры, мирные переговоры, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МИР, переговоры, мирные переговоры, Владимир Зеленский, РОССИЯ
17:41 16.06.2024
 
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией

Зеленский готов к переговорам, если РФ будет "уважать территориальную целостность" Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Киев готов к переговорам с Москвой уже завтра, если Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии Владимир Зеленский.
"Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел их запрет. Запад игнорирует отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет предпосылок. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, сейчас это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
15:09
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМИРпереговорымирные переговорыВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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