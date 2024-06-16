https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html

Зеленский укорил Китай за неучастие в саммите по Украине в Швейцарии

Зеленский укорил Китай за неучастие в саммите по Украине в Швейцарии - 16.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский укорил Китай за неучастие в саммите по Украине в Швейцарии

Владимир Зеленский в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии укорил Китай за неучастие и заявил, что Пекин "мог бы помочь Украине". | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T18:24+0300

2024-06-16T18:24+0300

2024-06-16T18:24+0300

спецоперация на украине

украина

россия

китай

мирные переговоры

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии укорил Китай за неучастие и заявил, что Пекин "мог бы помочь Украине". Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. "Мы хотим, чтобы Китай уважал нашу территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Китай… мог бы помочь нам… Что касается друзей, то друзья это те, кто помогают, когда сложно, мне хотелось бы, чтобы Китай стал другом Украины, серьезным экономическим партнером", — сказал Зеленский, отметив, что Украина всегда уважала территориальную целостность Китая и не считает его врагом. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218002.html

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украина, россия, китай, мирные переговоры