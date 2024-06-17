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"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент - 17.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент
"АвтоВАЗ" увеличил производство автомобилей Lada за пять месяцев текущего года до 195 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:47+0300
2024-06-17T09:48+0300
автоваз
авто
lada
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил производство автомобилей Lada за пять месяцев текущего года до 195 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.В прошлом году автопроизводитель не раскрывал свои данные по производству за январь-май, однако в "АвтоВАЗе" уточнили, что рост показателя относительно них составил 61%."На наших производственных площадках, включая конвейер в Ижевске и партнерские проекты, было выпущено примерно 195 тысяч автомобилей за этот период. Кстати, в первый день работы ПМЭФ - 5 июня - "АвтоВАЗ" произвел 200-тысячный автомобиль, он сошел с конвейера в Тольятти", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о производстве за 5 месяцев текущего года."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
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автоваз, авто, lada
АвтоВАЗ, Авто, Lada
09:47 17.06.2024 (обновлено: 09:48 17.06.2024)
 
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент

Соколов: "АвтоВАЗ" в январе-мае увеличил производство Lada до 195 тысяч авто

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил производство автомобилей Lada за пять месяцев текущего года до 195 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
В прошлом году автопроизводитель не раскрывал свои данные по производству за январь-май, однако в "АвтоВАЗе" уточнили, что рост показателя относительно них составил 61%.
"На наших производственных площадках, включая конвейер в Ижевске и партнерские проекты, было выпущено примерно 195 тысяч автомобилей за этот период. Кстати, в первый день работы ПМЭФ - 5 июня - "АвтоВАЗ" произвел 200-тысячный автомобиль, он сошел с конвейера в Тольятти", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о производстве за 5 месяцев текущего года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
 
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