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Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины
Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины - 17.06.2024, ПРАЙМ
Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины
Вопреки падению авторынка в мае, ряд китайских моделей показали двузначный и даже трехзначный рост реализации, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:52+0300
2024-06-17T09:53+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вопреки падению авторынка в мае, ряд китайских моделей показали двузначный и даже трехзначный рост реализации, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные "Открытия Авто".Согласно исследованию, модели, такие как Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max, показали положительную динамику роста продаж.Кроссовер Changan CS95 показал самый впечатляющий рост продаж - 257 процентов. Однако, в результате увеличения стоимости автомобиля, продажи снизились. Ситуация изменилась после возможности снизить цену до 3,35 миллиона рублей за счет программ F&amp;I и trade-in.Модели Changan CS55, Uni-V и CS35 продолжали показывать рост продаж в более доступных ценовых сегментах. Целью Changan на текущий год является войти в тройку самых продаваемых брендов из Китая и продать более ста тысяч автомобилей в России. Для этого дистрибьютору придется избавиться от машин 2023 года и заполнить склады новым товаром, заметили в издании.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
09:52 17.06.2024 (обновлено: 09:53 17.06.2024)
 
Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины

"Открытие авто": рост продаж некоторых китайских авто оказался трехзначным

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вопреки падению авторынка в мае, ряд китайских моделей показали двузначный и даже трехзначный рост реализации, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные "Открытия Авто".
Согласно исследованию, модели, такие как Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max, показали положительную динамику роста продаж.
Кроссовер Changan CS95 показал самый впечатляющий рост продаж - 257 процентов. Однако, в результате увеличения стоимости автомобиля, продажи снизились. Ситуация изменилась после возможности снизить цену до 3,35 миллиона рублей за счет программ F&I и trade-in.
Модели Changan CS55, Uni-V и CS35 продолжали показывать рост продаж в более доступных ценовых сегментах. Целью Changan на текущий год является войти в тройку самых продаваемых брендов из Китая и продать более ста тысяч автомобилей в России. Для этого дистрибьютору придется избавиться от машин 2023 года и заполнить склады новым товаром, заметили в издании.
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