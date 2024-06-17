https://1prime.ru/20240617/avto-849225606.html

Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины

Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины - 17.06.2024, ПРАЙМ

Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины

Вопреки падению авторынка в мае, ряд китайских моделей показали двузначный и даже трехзначный рост реализации, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:52+0300

2024-06-17T09:52+0300

2024-06-17T09:53+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вопреки падению авторынка в мае, ряд китайских моделей показали двузначный и даже трехзначный рост реализации, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные "Открытия Авто".Согласно исследованию, модели, такие как Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max, показали положительную динамику роста продаж.Кроссовер Changan CS95 показал самый впечатляющий рост продаж - 257 процентов. Однако, в результате увеличения стоимости автомобиля, продажи снизились. Ситуация изменилась после возможности снизить цену до 3,35 миллиона рублей за счет программ F&I и trade-in.Модели Changan CS55, Uni-V и CS35 продолжали показывать рост продаж в более доступных ценовых сегментах. Целью Changan на текущий год является войти в тройку самых продаваемых брендов из Китая и продать более ста тысяч автомобилей в России. Для этого дистрибьютору придется избавиться от машин 2023 года и заполнить склады новым товаром, заметили в издании.

https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html

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россия, китай, авто