https://1prime.ru/20240617/avto-849235604.html

В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe

В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe

Новейший корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 пятого поколения появился в московских автосалонах, сообщает Autonews.ru. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:41+0300

2024-06-17T12:41+0300

2024-06-17T12:42+0300

россия

hyundai

авто

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Новейший корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 пятого поколения появился в московских автосалонах, сообщает Autonews.ru.Согласно изданию, модель "Санта Фе" по-прежнему поставляется в Москву по схеме параллельного импорта и доступна у двух дилеров.Автомобиль отличается привлекательным внешним видом, разнообразием доступных двигателей, высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оборудован вместительным багажником и может предложить множество опций, включая мультимедийную систему, климат-контроль, парктроники, датчики света и дождя, заметили в издании.Одна из предложенных моделей оснащена двигателем в 194 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Другая версия имеет более мощный турбомотор с 281 л.с., приводимый в движение двумя осями. Цены на эти модели составляют 6,8 и 6,9 миллиона рублей соответственно.

https://1prime.ru/20240531/hyundai-848703607.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, hyundai, авто