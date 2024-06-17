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В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe
В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe
Новейший корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 пятого поколения появился в московских автосалонах, сообщает Autonews.ru. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:41+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Новейший корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 пятого поколения появился в московских автосалонах, сообщает Autonews.ru.Согласно изданию, модель "Санта Фе" по-прежнему поставляется в Москву по схеме параллельного импорта и доступна у двух дилеров.Автомобиль отличается привлекательным внешним видом, разнообразием доступных двигателей, высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оборудован вместительным багажником и может предложить множество опций, включая мультимедийную систему, климат-контроль, парктроники, датчики света и дождя, заметили в издании.Одна из предложенных моделей оснащена двигателем в 194 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Другая версия имеет более мощный турбомотор с 281 л.с., приводимый в движение двумя осями. Цены на эти модели составляют 6,8 и 6,9 миллиона рублей соответственно.
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россия, hyundai, авто
В Россию вернулся новейший кроссовер Hyundai Santa Fe
Autonews.ru: новейший кроссовер Hyundai Santa Fe вернулся на рынок России
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Новейший корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 пятого поколения появился в московских автосалонах, сообщает Autonews.ru
.
Согласно изданию, модель "Санта Фе" по-прежнему поставляется в Москву по схеме параллельного импорта и доступна у двух дилеров.
Автомобиль отличается привлекательным внешним видом, разнообразием доступных двигателей, высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оборудован вместительным багажником и может предложить множество опций, включая мультимедийную систему, климат-контроль, парктроники, датчики света и дождя, заметили в издании.
Одна из предложенных моделей оснащена двигателем в 194 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Другая версия имеет более мощный турбомотор с 281 л.с., приводимый в движение двумя осями. Цены на эти модели составляют 6,8 и 6,9 миллиона рублей соответственно.
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