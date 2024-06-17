Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/avto-849242814.html
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas - 17.06.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas
Российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Atlas с полным приводом от 3,4 миллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:39+0300
2024-06-17T15:39+0300
россия
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861197_0:249:3197:2047_1920x0_80_0_0_aa574a3958b63e86b978ad3927a48e91.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Atlas с полным приводом от 3,4 миллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что автомобиль оснащен системой автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения, добавлены два новых режима - Offroad для бездорожья и Snow для зимней езды.Под капотом находится четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с., работающий с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.Автомобиль доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport, с ценами от 3,4 до 3,7 миллиона рублей.В базовом оснащении предусмотрены 19-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, панорамная крыша с люком, отделка салона и сидений из экокожи, атмосферная подсветка салона и подогрев всех сидений.Базовая комплектация также имеет цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и электромеханический стояночный тормоз.
https://1prime.ru/20240131/842948521.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2ec103e7d93cee961c83bbf6065920d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
15:39 17.06.2024
 
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas

"Известия": в РФ начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Atlas с полным приводом от 3,4 миллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что автомобиль оснащен системой автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения, добавлены два новых режима - Offroad для бездорожья и Snow для зимней езды.
Под капотом находится четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с., работающий с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомобиль доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport, с ценами от 3,4 до 3,7 миллиона рублей.
В базовом оснащении предусмотрены 19-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, панорамная крыша с люком, отделка салона и сидений из экокожи, атмосферная подсветка салона и подогрев всех сидений.
Базовая комплектация также имеет цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и электромеханический стояночный тормоз.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
Завод Geely в Белоруссии поставил в Россию 52 тысячи машин
31 января, 16:31
 
РОССИЯКИТАЙАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала