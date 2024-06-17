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В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas

В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas - 17.06.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas

Российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Atlas с полным приводом от 3,4 миллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:39+0300

2024-06-17T15:39+0300

2024-06-17T15:39+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры Geely начали продажи нового кроссовера Atlas с полным приводом от 3,4 миллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что автомобиль оснащен системой автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения, добавлены два новых режима - Offroad для бездорожья и Snow для зимней езды.Под капотом находится четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с., работающий с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.Автомобиль доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport, с ценами от 3,4 до 3,7 миллиона рублей.В базовом оснащении предусмотрены 19-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, панорамная крыша с люком, отделка салона и сидений из экокожи, атмосферная подсветка салона и подогрев всех сидений.Базовая комплектация также имеет цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и электромеханический стояночный тормоз.

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россия, китай, авто