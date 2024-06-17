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В "АвтоВАЗе" рассказали о конкуренции с китайским автопромом

В "АвтоВАЗе" рассказали о конкуренции с китайским автопромом - 17.06.2024, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" рассказали о конкуренции с китайским автопромом

Российский автопром и китайский, который сейчас осуществляет экспансию на рынке РФ, находятся в неравных условиях: у последнего они гораздо выгоднее, в... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:46+0300

2024-06-17T15:46+0300

2024-06-17T15:46+0300

авто

автоваз

китайские авто

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российский автопром и китайский, который сейчас осуществляет экспансию на рынке РФ, находятся в неравных условиях: у последнего они гораздо выгоднее, в частности из-за более низкой стоимости автокомпонентов, низкой ключевой ставки в КНР и отсутствия санкций, рассказал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Все меры поддержки - как фискальные, так и нефискальные - должны быть направлены на производство именно высоколокализованной продукции. Не только бренда Lada, но и других автопредприятий, в том числе и китайских, например, Haval. Они активно идут по пути локализации. Молодцы, мы рады такой конкуренции. Но когда мы конкурируем с прикручиванием шильдиков и колес, я могу ответственно заявить, что мы находимся в неравных конкурентных условиях", - рассказал топ-менеджер. "Во-первых, китайский рынок - это 30 миллионов автомобилей, именно на эту массу декомпозируется стоимость автокомпонентов, а наш - всего 500 тысяч. Понятно, что себестоимость одного и того же компонента, производимого на рынок 30 миллионов и 500 тысяч, абсолютно разная. Во-вторых, кредитная ставка в Китае - максимум 4%. И, наконец, в-третьих, китайские компании не находятся под тем жестким секционным давлением, в котором находится вся наша страна", - пояснил Соколов. Таким образом, по его словам, китайские бренды могут позволить себе делать большие скидки, что является "очень опасным сигналом". Благодаря им китайские бренды заходят в сегмент "АвтоВАЗа": если в нише до 1,5 миллионов рублей есть одна-две марки КНР (не только официальный импорт, но и серый), то в ценовом сегменте до двух миллионов рублей уже присутствуют десятки моделей. Топ-менеджер уточнил, что эффективная нефискальная мера поддержки - госзакупки. "Но мы видим в утвержденном к госзаказу перечне автомобилей модели Kaiyi, Citroen. Это российские автомобили? Наверное, не совсем. Hyundai тоже давно ушел из России, и то, что сейчас производится из остатков, это, наверное, не должно покупаться госорганами. Тем не менее, это происходит. В целом, я считаю, что неправильно считать любой произведенный на территории России автомобиль - даже если вы прикрутили здесь шильдик - отечественным. Это не отечественный автомобиль, это скрытый импорт. Давайте называть вещи своими именами", - резюмировал Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240617/avto-849225459.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, китайские авто