https://1prime.ru/20240617/avtostat-849226548.html
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в РФ
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в РФ - 17.06.2024, ПРАЙМ
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в РФ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 2,1% в годовом выражении, до 512,9 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:20+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 2,1% в годовом выражении, до 512,9 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "В мае жители РФ приобрели 512,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее (в апреле 2024-го), и на 2,1% превышает результат мая прошлого года", - отметили в "Автостате". Лидерство по продажам удерживает Lada: в мае было куплено 130,5 тысячи подержанных машин бренда (рост на 21,2% в годовом выражении). Второе место сохраняет японская Toyota - 52,2 тысячи автомобилей (снижение на 12,3%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 29,4 и 27,7 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (рост на 2,6% и снижение на 1,8%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 23,8 тысячи штук (снижение на 10,6%). Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в апреле - Lada 2107 "Жигули", следом идут Lada 2114 "Самара-2", Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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россия, автостат, авто
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в РФ
"Автостат": продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 2,1%
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 2,1% в годовом выражении, до 512,9 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В мае жители РФ приобрели 512,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее (в апреле 2024-го), и на 2,1% превышает результат мая прошлого года", - отметили в "Автостате".
Лидерство по продажам удерживает Lada: в мае было куплено 130,5 тысячи подержанных машин бренда (рост на 21,2% в годовом выражении). Второе место сохраняет японская Toyota - 52,2 тысячи автомобилей (снижение на 12,3%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 29,4 и 27,7 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (рост на 2,6% и снижение на 1,8%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 23,8 тысячи штук (снижение на 10,6%).
Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в апреле - Lada 2107 "Жигули", следом идут Lada 2114 "Самара-2", Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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