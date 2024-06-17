Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/avtovaz-849221880.html
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ - 17.06.2024, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ
Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:47+0300
2024-06-17T07:13+0300
россия
автоваз
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_0da6e4e82da92f850cbd77ae9da16649.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в интервью вгентству РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - заявил он. Соколов также подчеркнул, что на сертификацию уходит немало времени, так как власти государств уделяют особое внимание требованиям безопасности. По его словам, старые сертификаты уже неактуальны, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240615/avtovaz-849204404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_e658e347f1069de8c9f2c1b20df19185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз, lada
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada
06:47 17.06.2024 (обновлено: 07:13 17.06.2024)
 
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ

Президент "АвтоВАЗа": продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в интервью вгентству РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - заявил он.
Соколов также подчеркнул, что на сертификацию уходит немало времени, так как власти государств уделяют особое внимание требованиям безопасности. По его словам, старые сертификаты уже неактуальны, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra
15 июня, 10:17
 
РОССИЯАвтоВАЗLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала