https://1prime.ru/20240617/avtovaz-849221880.html
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ - 17.06.2024, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ
Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:47+0300
2024-06-17T06:47+0300
2024-06-17T07:13+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в интервью вгентству РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - заявил он. Соколов также подчеркнул, что на сертификацию уходит немало времени, так как власти государств уделяют особое внимание требованиям безопасности. По его словам, старые сертификаты уже неактуальны, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
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россия, автоваз, lada
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда могут начаться продажи Lada в ОАЭ
Президент "АвтоВАЗа": продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи машин Lada в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться уже в этом году, на данный момент еще процесс их сертификации для рынка страны, рассказал в интервью вгентству РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - заявил он.
Соколов также подчеркнул, что на сертификацию уходит немало времени, так как власти государств уделяют особое внимание требованиям безопасности. По его словам, старые сертификаты уже неактуальны, потому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
17 июня в 10.00 мск.
В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra