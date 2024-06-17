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Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена
Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена - 17.06.2024, ПРАЙМ
Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена
На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава Белого дома Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены, попытка СМИ распространить... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:23+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава Белого дома Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены, попытка СМИ распространить информацию, что он замер, является нежеланием соглашаться с успехами Байдена, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс. Ранее западные СМИ писали, что в ходе мероприятия Байден застыл, смотря на публику, из-за чего экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить его со сцены. "Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", - написал в своем аккаунте в социальной сети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома. Ранее сообщалось, что десятого июня случился похожий инцидент, когда американский президент проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал. Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
06:23 17.06.2024 (обновлено: 06:24 17.06.2024)
 
Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена

Белый дом: Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава Белого дома Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены, попытка СМИ распространить информацию, что он замер, является нежеланием соглашаться с успехами Байдена, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.
Ранее западные СМИ писали, что в ходе мероприятия Байден застыл, смотря на публику, из-за чего экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить его со сцены.
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"Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", - написал в своем аккаунте в социальной сети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома.
Ранее сообщалось, что десятого июня случился похожий инцидент, когда американский президент проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал.
Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
 
СШАДжо Байден
 
 
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