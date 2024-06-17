https://1prime.ru/20240617/bayden-849221390.html

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена - 17.06.2024, ПРАЙМ

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава Белого дома Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены, попытка СМИ распространить... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T06:23+0300

2024-06-17T06:23+0300

2024-06-17T06:24+0300

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава Белого дома Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены, попытка СМИ распространить информацию, что он замер, является нежеланием соглашаться с успехами Байдена, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс. Ранее западные СМИ писали, что в ходе мероприятия Байден застыл, смотря на публику, из-за чего экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить его со сцены. "Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", - написал в своем аккаунте в социальной сети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома. Ранее сообщалось, что десятого июня случился похожий инцидент, когда американский президент проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал. Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.

https://1prime.ru/20240612/trevoga-849104772.html

сша

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сша, джо байден