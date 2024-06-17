https://1prime.ru/20240617/berbok-849248640.html

Снять тормоза: Бербок призвала влезать в долги ради Украины

Снять тормоза: Бербок призвала влезать в долги ради Украины - 17.06.2024, ПРАЙМ

Снять тормоза: Бербок призвала влезать в долги ради Украины

Министр иностранных дел России Анналена Бербок высказалась в интервью газете Süddeutsche Zeitung за снятие ограничений на государственные заимствования - так... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:45+0300

2024-06-17T17:45+0300

2024-06-17T17:51+0300

спецоперация на украине

украина

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Анналена Бербок высказалась в интервью газете Süddeutsche Zeitung за снятие ограничений на государственные заимствования - так называемого "долгового тормоза" - чтобы и в дальнейшем оказывать помощь Украине. Сейчас партии правящей в ФРГ коалиции ("светофора") - социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, "Зелёные" Бербок и свободные либералы (СвДП) - делают попытки согласовать проект бюджета на будущий год. Одно из ключевых разногласий - вопрос о наращивании расходов:. Глава Минфина Кристиан Линднер из СвДП высказывается против роста долгов и за сохранение "долгового тормоза". "Было бы фатальным через пару лет сказать, что мы спасли долговой тормоз, но ради этого потеряли Украину и европейский миропорядок", - подчеркнула Бербок.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849243507.html

украина

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украина, германия, анналена бербок