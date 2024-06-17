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Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии

Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии - 17.06.2024, ПРАЙМ

Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии

Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:53+0300

2024-06-17T16:53+0300

2024-06-17T16:53+0300

происшествия

чехия

погибшие

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны.Ранее армия сообщала, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, взорвались боеприпасы. По данным телеканала CT24, пострадали как минимум девять человек, из них восьмерых доставили в больницы."При взрыве в…. Либаве скончался один военнослужащий", - сообщила армия в социальной сети Х.

чехия

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чехия, погибшие