https://1prime.ru/20240617/chekhiya-849246265.html
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии - 17.06.2024, ПРАЙМ
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии
Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:53+0300
2024-06-17T16:53+0300
2024-06-17T16:53+0300
происшествия
чехия
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны.Ранее армия сообщала, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, взорвались боеприпасы. По данным телеканала CT24, пострадали как минимум девять человек, из них восьмерых доставили в больницы."При взрыве в…. Либаве скончался один военнослужащий", - сообщила армия в социальной сети Х.
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, погибшие
Происшествия, ЧЕХИЯ, погибшие
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии
Армия Чехии сообщила, что один солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне Либава
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны.
Ранее армия сообщала, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, взорвались боеприпасы. По данным телеканала CT24, пострадали как минимум девять человек, из них восьмерых доставили в больницы.
"При взрыве в…. Либаве скончался один военнослужащий", - сообщила армия в социальной сети Х.