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Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии - 17.06.2024, ПРАЙМ
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии
Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:53+0300
2024-06-17T16:53+0300
происшествия
чехия
погибшие
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны.Ранее армия сообщала, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, взорвались боеприпасы. По данным телеканала CT24, пострадали как минимум девять человек, из них восьмерых доставили в больницы."При взрыве в…. Либаве скончался один военнослужащий", - сообщила армия в социальной сети Х.
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чехия, погибшие
Происшествия, ЧЕХИЯ, погибшие
16:53 17.06.2024
 
Солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне в Чехии

Армия Чехии сообщила, что один солдат скончался после взрыва снарядов на полигоне Либава

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Один военнослужащий скончался в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии, заявила пресс-служба армии страны.
Ранее армия сообщала, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, взорвались боеприпасы. По данным телеканала CT24, пострадали как минимум девять человек, из них восьмерых доставили в больницы.
"При взрыве в…. Либаве скончался один военнослужащий", - сообщила армия в социальной сети Х.
 
ПроисшествияЧЕХИЯпогибшие
 
 
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