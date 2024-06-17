https://1prime.ru/20240617/daniya-849236694.html

В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью

В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью

Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T13:04+0300

2024-06-17T13:04+0300

2024-06-17T14:41+0300

энергетика

нефть

дания

россия

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.

https://1prime.ru/20240614/flot--849193284.html

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нефть, дания, россия