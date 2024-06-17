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В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью
Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:04+0300
2024-06-17T13:04+0300
2024-06-17T14:41+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
https://1prime.ru/20240614/flot--849193284.html
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нефть, дания, россия
Энергетика, Нефть, ДАНИЯ, РОССИЯ
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью
МИД Дании: страна продумывает ограничение прохода старых танкеров с российской нефтью
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен.
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
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