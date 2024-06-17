Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240617/daniya-849236694.html
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью
Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:04+0300
2024-06-17T14:41+0300
энергетика
нефть
дания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
https://1prime.ru/20240614/flot--849193284.html
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, дания, россия
Энергетика, Нефть, ДАНИЯ, РОССИЯ
13:04 17.06.2024 (обновлено: 14:41 17.06.2024)
 
В Дании готовят новые ограничения для танкеров с российской нефтью

МИД Дании: страна продумывает ограничение прохода старых танкеров с российской нефтью

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен.
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
Встреча участников саммита G20 с представителями Business 20 и Labour 20
Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России
14 июня, 17:47
 
ЭнергетикаНефтьДАНИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала