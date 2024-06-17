https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849239996.html

СМИ: Франция подготовит на старых самолетах 26 украинских пилотов F-16

СМИ: Франция подготовит на старых самолетах 26 украинских пилотов F-16 - 17.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Франция подготовит на старых самолетах 26 украинских пилотов F-16

Франция планирует в течение двух лет обеспечить подготовку на начальном уровне 26 украинских летчиков для управления истребителями F-16, в ходе обучения будут... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:34+0300

2024-06-17T14:34+0300

2024-06-17T14:34+0300

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ПАРИЖ, 17 июн – ПРАЙМ. Франция планирует в течение двух лет обеспечить подготовку на начальном уровне 26 украинских летчиков для управления истребителями F-16, в ходе обучения будут использоваться старые самолеты Alphajet, причем ради этого пришлось отложить их вывод из эксплуатации, пишет газета Monde. По данным издания, подготовка пилотов организована на базе ВВС на юго-западе Франции, сейчас обучение проходят десять человек в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторые из них никогда не летали, другие обладают опытом полетов на учебном самолёте Л-39 "Альбатрос" производства Чехии. Ранее военнослужащие пробыли несколько месяцев в Британии, где, в частности, изучали английский язык.Курс обучения будет продолжаться полгода вместо стандартных полутора. Это будет достигнуто за счёт сокращения объёмов учебной программы. Учить пилотов будут на тренажёрах и самолётах Alphajet, приборная панель которых "имитирует" панель F-16. До 2018 года военнослужащие Бельгии, ВВС которой используют эти истребители, обучались именно на базе Alphajet. Сейчас ради обучения украинцев Франции пришлось в последний момент отложить вывод этих самолётов из эксплуатации.Часть пилотов может закончить подготовку уже в сентябре этого года, после чего они направятся в Румынию для обучения непосредственно на F-16.Инструкторами во Франции выступают военные-резервисты, их возраст составляет примерно 50 лет. Их пришлось привлечь "для нужд дела". База перенаправила "60% своей деятельности" на подготовку пилотов ВСУ, пишет издание. При этом летчикам, проходящим обучение, не позволено общаться со СМИ. Россия полагает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240617/f-16-849226787.html

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франция, f-16, всу, украина