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"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит
"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит
Во Франции общественность критически высказались в отношении итогов прошедшего в Швейцарии саммита по вопросам Украины. Под публикацией в газете Le Figaro... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:55+0300
2024-06-17T15:55+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
швейцария
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Во Франции общественность критически высказались в отношении итогов прошедшего в Швейцарии саммита по вопросам Украины. Под публикацией в газете Le Figaro читатели оставили комментарии, негативно оценили Владимира Зеленского и усилий, связанных с мероприятием.В статье приводятся слова Зеленского о том, что Россия якобы не готова к "справедливому миру". "Мы должны делать свою работу. Давайте не думать о России. Давайте делать свое. Пока что Россия и ее руководство не готовы к справедливому миру — и это факт", — сказал глава киевского режима.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, Россия "хоть завтра" может начать с Киевом переговоры, не дожидаясь ничего, если "выйдет" с территорий, которые Украина считает своими. "Это уважение к Уставу ООН", — настаивал Зеленский."И продолжил коммивояжер свое турне...", — отреагировал читатель с ником begood."Худой мир лучше доброй войны. Необходимо вести переговоры о перемирии наподобие двух Корей," — считает MARC ERNEST GAROFANI."Демократия — это право народов свободно выбирать свою судьбу: это относится как к Украине, так и к Крыму, население которого в подавляющем большинстве состоит из русских", — подчеркнул DidierLAGARDE."Какая чудовищная трата времени, вся эта конференция...", — написал Francite.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, швейцария
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ШВЕЙЦАРИЯ
15:55 17.06.2024
 
"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит

Читатели Le Figaro критически высказались по поводу конференции в Швейцарии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Во Франции общественность критически высказались в отношении итогов прошедшего в Швейцарии саммита по вопросам Украины. Под публикацией в газете Le Figaro читатели оставили комментарии, негативно оценили Владимира Зеленского и усилий, связанных с мероприятием.
В статье приводятся слова Зеленского о том, что Россия якобы не готова к "справедливому миру". "Мы должны делать свою работу. Давайте не думать о России. Давайте делать свое. Пока что Россия и ее руководство не готовы к справедливому миру — и это факт", — сказал глава киевского режима.
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По его мнению, Россия "хоть завтра" может начать с Киевом переговоры, не дожидаясь ничего, если "выйдет" с территорий, которые Украина считает своими. "Это уважение к Уставу ООН", — настаивал Зеленский.
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Вчера, 07:01
"И продолжил коммивояжер свое турне...", — отреагировал читатель с ником begood.
"Худой мир лучше доброй войны. Необходимо вести переговоры о перемирии наподобие двух Корей," — считает MARC ERNEST GAROFANI.
"Демократия — это право народов свободно выбирать свою судьбу: это относится как к Украине, так и к Крыму, население которого в подавляющем большинстве состоит из русских", — подчеркнул DidierLAGARDE.
"Какая чудовищная трата времени, вся эта конференция...", — написал Francite.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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