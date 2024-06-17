https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849243507.html

"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит

"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Коммивояжер". Во Франции раскритиковали Зеленского и "мирный" саммит

Во Франции общественность критически высказались в отношении итогов прошедшего в Швейцарии саммита по вопросам Украины. Под публикацией в газете Le Figaro... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:55+0300

2024-06-17T15:55+0300

2024-06-17T15:55+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

швейцария

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Во Франции общественность критически высказались в отношении итогов прошедшего в Швейцарии саммита по вопросам Украины. Под публикацией в газете Le Figaro читатели оставили комментарии, негативно оценили Владимира Зеленского и усилий, связанных с мероприятием.В статье приводятся слова Зеленского о том, что Россия якобы не готова к "справедливому миру". "Мы должны делать свою работу. Давайте не думать о России. Давайте делать свое. Пока что Россия и ее руководство не готовы к справедливому миру — и это факт", — сказал глава киевского режима.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, Россия "хоть завтра" может начать с Киевом переговоры, не дожидаясь ничего, если "выйдет" с территорий, которые Украина считает своими. "Это уважение к Уставу ООН", — настаивал Зеленский."И продолжил коммивояжер свое турне...", — отреагировал читатель с ником begood."Худой мир лучше доброй войны. Необходимо вести переговоры о перемирии наподобие двух Корей," — считает MARC ERNEST GAROFANI."Демократия — это право народов свободно выбирать свою судьбу: это относится как к Украине, так и к Крыму, население которого в подавляющем большинстве состоит из русских", — подчеркнул DidierLAGARDE."Какая чудовищная трата времени, вся эта конференция...", — написал Francite.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849212483.html

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украина, владимир зеленский, швейцария