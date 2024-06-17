Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/kia-optima--849232221.html
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima - 17.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:54+0300
2024-06-17T12:05+0300
россия
kia
авторынок рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_595182413c6d762f3ace4fad4cc41eab.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.По словам аналитика, одним из таких автомобилей является седан Kia Optima четвертого поколения (JF) 2017–2018 годов выпуска. Эксперт пишет, что подобная модель "Оптимы" с большой вероятностью обладает 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил под капотом, однако предупреждает, что в таких моторах есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках могут появится задиры.По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.Кроме того, как отметил Виноградов, у автолюбителей есть шанс найти экземпляр со старшим 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском, но стоит учитывать, что ее слабым местом являются ТНВД, а также характерное для любого "непосредственного" быстрое образование нагара на впускных клапанах. Поэтому, как отмечает эксперт, перед покупкой нужно проверить состояние передних тормозных дисков.
https://1prime.ru/20240617/avto-849225606.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_45d178db152f96f2f0be940ee52aa950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, kia, авторынок рф, авто
РОССИЯ, Kia, авторынок РФ, Авто
11:54 17.06.2024 (обновлено: 12:05 17.06.2024)
 
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima

Эксперт журнала "ЗР" дал рекомендации по выбору Kia Optima на вторичном рынке

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей корейских марок в Калининграде
Производство автомобилей корейских марок в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.
По словам аналитика, одним из таких автомобилей является седан Kia Optima четвертого поколения (JF) 2017–2018 годов выпуска.
Эксперт пишет, что подобная модель "Оптимы" с большой вероятностью обладает 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил под капотом, однако предупреждает, что в таких моторах есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках могут появится задиры.
По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.
Кроме того, как отметил Виноградов, у автолюбителей есть шанс найти экземпляр со старшим 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском, но стоит учитывать, что ее слабым местом являются ТНВД, а также характерное для любого "непосредственного" быстрое образование нагара на впускных клапанах. Поэтому, как отмечает эксперт, перед покупкой нужно проверить состояние передних тормозных дисков.
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины
09:52
 
РОССИЯKiaавторынок РФАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала