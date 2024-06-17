https://1prime.ru/20240617/kia-optima--849232221.html

Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima

Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima - 17.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:54+0300

2024-06-17T11:54+0300

2024-06-17T12:05+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.По словам аналитика, одним из таких автомобилей является седан Kia Optima четвертого поколения (JF) 2017–2018 годов выпуска. Эксперт пишет, что подобная модель "Оптимы" с большой вероятностью обладает 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил под капотом, однако предупреждает, что в таких моторах есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках могут появится задиры.По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.Кроме того, как отметил Виноградов, у автолюбителей есть шанс найти экземпляр со старшим 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском, но стоит учитывать, что ее слабым местом являются ТНВД, а также характерное для любого "непосредственного" быстрое образование нагара на впускных клапанах. Поэтому, как отмечает эксперт, перед покупкой нужно проверить состояние передних тормозных дисков.

https://1prime.ru/20240617/avto-849225606.html

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россия, kia, авторынок рф, авто