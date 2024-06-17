https://1prime.ru/20240617/kia-optima--849232221.html
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima - 17.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:54+0300
2024-06-17T11:54+0300
2024-06-17T12:05+0300
россия
kia
авторынок рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_595182413c6d762f3ace4fad4cc41eab.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.По словам аналитика, одним из таких автомобилей является седан Kia Optima четвертого поколения (JF) 2017–2018 годов выпуска. Эксперт пишет, что подобная модель "Оптимы" с большой вероятностью обладает 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил под капотом, однако предупреждает, что в таких моторах есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках могут появится задиры.По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.Кроме того, как отметил Виноградов, у автолюбителей есть шанс найти экземпляр со старшим 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском, но стоит учитывать, что ее слабым местом являются ТНВД, а также характерное для любого "непосредственного" быстрое образование нагара на впускных клапанах. Поэтому, как отмечает эксперт, перед покупкой нужно проверить состояние передних тормозных дисков.
https://1prime.ru/20240617/avto-849225606.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_45d178db152f96f2f0be940ee52aa950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, kia, авторынок рф, авто
РОССИЯ, Kia, авторынок РФ, Авто
Эксперт рассказал рекомендации по выбору подержанной Kia Optima
Эксперт журнала "ЗР" дал рекомендации по выбору Kia Optima на вторичном рынке
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Автомобильный эксперт журнала "За рулем"
Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.
По словам аналитика, одним из таких автомобилей является седан Kia Optima четвертого поколения (JF) 2017–2018 годов выпуска.
Эксперт пишет, что подобная модель "Оптимы" с большой вероятностью обладает 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил под капотом, однако предупреждает, что в таких моторах есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках могут появится задиры.
По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.
Кроме того, как отметил Виноградов, у автолюбителей есть шанс найти экземпляр со старшим 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском, но стоит учитывать, что ее слабым местом являются ТНВД, а также характерное для любого "непосредственного" быстрое образование нагара на впускных клапанах. Поэтому, как отмечает эксперт, перед покупкой нужно проверить состояние передних тормозных дисков.
Занимайте очередь: россияне ринулись скупать эти китайские машины