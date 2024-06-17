https://1prime.ru/20240617/kitaytsy-849177376.html

Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям

Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям - 17.06.2024, ПРАЙМ

Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям

Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, но определенное охлаждение у покупателей присутствует,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T03:03+0300

2024-06-17T03:03+0300

2024-06-17T03:03+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_566f84e01d8eecac81c869de7011a81a.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, но определенное охлаждение у покупателей присутствует, рассказал агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.После активного наплыва китайских автомобилей на российский рынок их доля к концу прошлого года достигла 60%. К апрелю этот показатель снизился до 55%, но все равно они продолжают занимать доминирующее положение на рынке.Каждую неделю появляются сообщения о новых моделях из Китая. Данные таможенной статистики КНР тоже говорят о стабильности поставок. Так, в апреле экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос по сравнению с мартом на 38 процентов. Значит, кто-то продолжает их покупать.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОтдельные технические особенности и неполадки, выявляемые в ходе эксплуатации на российских дорогах, не в силах изменить общую ситуацию. "А она заключается в том, что у потребителя не так много вариантов при покупке нового автомобиля", - говорит Плеханов.На данный момент отечественный автопром представлен несколькими доступными моделями и не удовлетворяет потребительский спрос, а зарубежные концерны покинули наш рынок. Сохраняется параллельный импорт, однако на всех желающих его не хватит, да и есть особенности с растаможкой. Основные надежды связаны с развитием совместных с Китаем автомобильных производств и с постепенным расширением локализации автокомпонентов и материалов."В противном случае продажи новых машин могут начать снижаться по мере удовлетворения отложенного спроса, сформировавшегося на рынке с 2022 года после ухода иностранных автопроизводителей из России, и под влиянием сохранения опережающего роста цен на продукцию автопрома по сравнению с покупательной способностью населения", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240614/kitaytsy-849167309.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, спрос на легковые авто, китайские авто, эксклюзив