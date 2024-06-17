Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/kitaytsy-849177376.html
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям - 17.06.2024, ПРАЙМ
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям
Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, но определенное охлаждение у покупателей присутствует,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T03:03+0300
2024-06-17T03:03+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_566f84e01d8eecac81c869de7011a81a.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, но определенное охлаждение у покупателей присутствует, рассказал агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.После активного наплыва китайских автомобилей на российский рынок их доля к концу прошлого года достигла 60%. К апрелю этот показатель снизился до 55%, но все равно они продолжают занимать доминирующее положение на рынке.Каждую неделю появляются сообщения о новых моделях из Китая. Данные таможенной статистики КНР тоже говорят о стабильности поставок. Так, в апреле экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос по сравнению с мартом на 38 процентов. Значит, кто-то продолжает их покупать.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОтдельные технические особенности и неполадки, выявляемые в ходе эксплуатации на российских дорогах, не в силах изменить общую ситуацию. "А она заключается в том, что у потребителя не так много вариантов при покупке нового автомобиля", - говорит Плеханов.На данный момент отечественный автопром представлен несколькими доступными моделями и не удовлетворяет потребительский спрос, а зарубежные концерны покинули наш рынок. Сохраняется параллельный импорт, однако на всех желающих его не хватит, да и есть особенности с растаможкой. Основные надежды связаны с развитием совместных с Китаем автомобильных производств и с постепенным расширением локализации автокомпонентов и материалов."В противном случае продажи новых машин могут начать снижаться по мере удовлетворения отложенного спроса, сформировавшегося на рынке с 2022 года после ухода иностранных автопроизводителей из России, и под влиянием сохранения опережающего роста цен на продукцию автопрома по сравнению с покупательной способностью населения", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240614/kitaytsy-849167309.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_289e0a7eccd9e4eff8b6dc6d5a3f1ea6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, китайские авто, эксклюзив
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Эксклюзив
03:03 17.06.2024
 
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям

Аналитик Плеханов: есть несколько причин потери интереса к китайским авто

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкМеждународная автомобильная выставка "Мир автомобиля"
Международная автомобильная выставка Мир автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, но определенное охлаждение у покупателей присутствует, рассказал агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
После активного наплыва китайских автомобилей на российский рынок их доля к концу прошлого года достигла 60%. К апрелю этот показатель снизился до 55%, но все равно они продолжают занимать доминирующее положение на рынке.
Каждую неделю появляются сообщения о новых моделях из Китая. Данные таможенной статистики КНР тоже говорят о стабильности поставок. Так, в апреле экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос по сравнению с мартом на 38 процентов. Значит, кто-то продолжает их покупать.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Отдельные технические особенности и неполадки, выявляемые в ходе эксплуатации на российских дорогах, не в силах изменить общую ситуацию. "А она заключается в том, что у потребителя не так много вариантов при покупке нового автомобиля", - говорит Плеханов.
На данный момент отечественный автопром представлен несколькими доступными моделями и не удовлетворяет потребительский спрос, а зарубежные концерны покинули наш рынок. Сохраняется параллельный импорт, однако на всех желающих его не хватит, да и есть особенности с растаможкой. Основные надежды связаны с развитием совместных с Китаем автомобильных производств и с постепенным расширением локализации автокомпонентов и материалов.
"В противном случае продажи новых машин могут начать снижаться по мере удовлетворения отложенного спроса, сформировавшегося на рынке с 2022 года после ухода иностранных автопроизводителей из России, и под влиянием сохранения опережающего роста цен на продукцию автопрома по сравнению с покупательной способностью населения", - заключил эксперт.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом
14 июня, 11:25
 
Автоспрос на легковые автокитайские автоЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала