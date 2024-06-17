https://1prime.ru/20240617/leopard-849241867.html

Глава оружейного концерна: танков в Германии не хватит для защиты Берлина

Глава оружейного концерна: танков в Германии не хватит для защиты Берлина - 17.06.2024, ПРАЙМ

Глава оружейного концерна: танков в Германии не хватит для защиты Берлина

Для защиты государства у Германии недостаточно танков, с оставшимися армия сможет отстоять только небольшой город, но не Берлин или Мюнхен. Об этом пишет... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:56+0300

2024-06-17T14:56+0300

2024-06-17T15:09+0300

вооружения

германия

танк leopard

оружие

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Для защиты государства у Германии недостаточно танков, с оставшимися армия сможет отстоять только небольшой город, но не Берлин или Мюнхен. Об этом пишет издание FAZ, приводя слова главы оружейного концерна KNDS Франка Хауна.Так, собеседник издания рассказал, что бронемашины Leopard еще ни разу не проигрывали ни в одном из сравнительных испытаний и не уступали никому по точности попадания. Тем не менее, Хаун отметил, что, несмотря на высокое мастерство немецких инженеров и превосходство Германии в сфере танкостроения, страны Дальнего Востока уверенно догоняют ее в производстве оружия. Так, по его словам, в Германии осталось порядка 300 исправных боевых танков. "Поэтому я часто говорю: с ними (танками - ред.) мы еще можем защищать Аугсбург, но уже не Мюнхен и Берлин", - сетует экспет.Хаун, отвечая на вопрос о намерении главы бундесвера Бориса Писториуса закупать новые Leopard, отметил, что эти планы пока остаются под вопросом, так как неизвестно, откуда ведомство возьмет на это деньги. Ранее сообщалось, что Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1. Отмечалось, что в перечне вооружений для Киева число отправленных Leopard 1 выросло на десять единиц, составив 40 танков. Кроме того, Берлин готовится передать ВСУ три реактивные системы залпового огня Himars.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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германия, танк leopard, оружие