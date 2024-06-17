https://1prime.ru/20240617/moskvich-849230154.html
Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах
Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах - 17.06.2024, ПРАЙМ
Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах
ограничения с покупкой иностранной валюты на Мосбирже, автодилеры пока не увеличивают цены: сначала им нужно избавиться от машин 2023 года выпуска. Появились... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:31+0300
2024-06-17T11:31+0300
2024-06-17T11:41+0300
авто
спрос на легковые авто
москвич
"москвич 6"
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Несмотря на новые ограничения с покупкой иностранной валюты на Мосбирже, автодилеры пока не увеличивают цены: сначала им нужно избавиться от машин 2023 года выпуска. Появились даже существенные скидки. Портал Autonews.ru назвал конкретные модели. В одном из крупных официальных дилерских центров еще остаются в продаже лифтбеки "Москвич 6". Причем на 36 тысяч рублей дешевле. Так, если официальная цена модели на базовую версию "Комфорт" составляет 2 136 000 рублей, то у дилера ее можно купить за 2 100 000 рублей. Livan X3 Pro можно назвать самым доступным кроссовером с автоматической трансмиссией на российском рынке. Цены начинаются от 1 889 900 рублей. В дилерском центре на северо-востоке столицы машину продают за 1 800 000 руб. То, есть на 89 тысяч дешевле. Но машин в наличии "очень мало".Chery Arrizo 8 на официальном сайте китайской компании стоит 2 950 000 рублей. В дилерском центре на юге города четырехдверку согласились продать дешевле на 60 тысяч.
https://1prime.ru/20240617/kitaytsy-849177376.html
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авто, спрос на легковые авто, москвич, "москвич 6"
Авто, спрос на легковые авто, Москвич, "Москвич 6"
Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах
Autonews: "Москвич 6" подешевел на 36 тыс. рублей, а Chery Arrizo 8 - на 60 тыс.
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ.
Несмотря на новые
ограничения с покупкой иностранной валюты на Мосбирже, автодилеры пока не увеличивают цены: сначала им нужно избавиться от машин 2023 года выпуска. Появились даже существенные скидки. Портал Autonews.ru
назвал конкретные модели.
В одном из крупных официальных дилерских центров еще остаются в продаже лифтбеки "Москвич 6". Причем на 36 тысяч рублей дешевле. Так, если официальная цена модели на базовую версию "Комфорт" составляет 2 136 000 рублей, то у дилера ее можно купить за 2 100 000 рублей.
Livan X3 Pro можно назвать самым доступным кроссовером с автоматической трансмиссией на российском рынке. Цены начинаются от 1 889 900 рублей. В дилерском центре на северо-востоке столицы машину продают за 1 800 000 руб. То, есть на 89 тысяч дешевле. Но машин в наличии "очень мало".
Chery Arrizo 8 на официальном сайте китайской компании стоит 2 950 000 рублей. В дилерском центре на юге города четырехдверку согласились продать дешевле на 60 тысяч.
Дорого и сердито: почему в России нет альтернативы китайским автомобилям