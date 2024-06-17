https://1prime.ru/20240617/moskvich-849230154.html

Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах

Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах - 17.06.2024, ПРАЙМ

Chery и "Москвичи" резко подешевели: подробности о распродажах

ограничения с покупкой иностранной валюты на Мосбирже, автодилеры пока не увеличивают цены: сначала им нужно избавиться от машин 2023 года выпуска. Появились... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:31+0300

2024-06-17T11:31+0300

2024-06-17T11:41+0300

авто

спрос на легковые авто

москвич

"москвич 6"

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Несмотря на новые ограничения с покупкой иностранной валюты на Мосбирже, автодилеры пока не увеличивают цены: сначала им нужно избавиться от машин 2023 года выпуска. Появились даже существенные скидки. Портал Autonews.ru назвал конкретные модели. В одном из крупных официальных дилерских центров еще остаются в продаже лифтбеки "Москвич 6". Причем на 36 тысяч рублей дешевле. Так, если официальная цена модели на базовую версию "Комфорт" составляет 2 136 000 рублей, то у дилера ее можно купить за 2 100 000 рублей. Livan X3 Pro можно назвать самым доступным кроссовером с автоматической трансмиссией на российском рынке. Цены начинаются от 1 889 900 рублей. В дилерском центре на северо-востоке столицы машину продают за 1 800 000 руб. То, есть на 89 тысяч дешевле. Но машин в наличии "очень мало".Chery Arrizo 8 на официальном сайте китайской компании стоит 2 950 000 рублей. В дилерском центре на юге города четырехдверку согласились продать дешевле на 60 тысяч.

https://1prime.ru/20240617/kitaytsy-849177376.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, москвич, "москвич 6"