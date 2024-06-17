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Белоруссия планирует построить морской терминал в Мурманске

Белоруссия планирует построить морской терминал в Мурманске - 17.06.2024, ПРАЙМ

Белоруссия планирует построить морской терминал в Мурманске

Белоруссия нацелена реализовать проект по созданию портового терминала для перевалки белорусских экспортных грузов в российской Мурманской области в 2028 году,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T22:29+0300

2024-06-17T22:29+0300

2024-06-17T22:30+0300

белоруссия

мурманск

порты

морские грузоперевозки

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МИНСК, 17 июн – ПРАЙМ. Белоруссия нацелена реализовать проект по созданию портового терминала для перевалки белорусских экспортных грузов в российской Мурманской области в 2028 году, сообщил премьер республики Роман Головченко. "Работа ведется активно (по реализации проекта – ред.), первые документы уже подписаны. Сейчас ведется предпроектная работа. Со стороны руководства России, правительства и области все необходимые согласования и поручения получены. Срок, который уже назывался, остается актуальным – 2028 год с учетом масштабности проекта", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в Минске считают, что этот проект будет важным для повышения конкурентоспособности белорусского экспорта. "Кстати, в СМИ проскочила информация, что, по-моему, Дания рассматривает вопрос об ограничении прохода российских танкеров … Мы прекрасно понимаем, что нелогичные, аномальные действия представителей западного мира могут привести к осложнению или, возможно, даже блокаде выхода из Балтийского моря. Поэтому выход в Северный Ледовитый океан – абсолютная гарантия безопасности для поставок белорусских грузов", - сказал Головченко, поясняя важность для Белоруссии Северного морского пути. Ранее в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил агентству Рейтер, что власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Угрозой безопасности для судоходства на Балтике являются не танкеры, перевозящие российскую нефть, а санкции Запада, говорится в комментарии посла России в Дании Владимира Барбина, поступившем в РИА Новости из российской дипмиссии. "Все наши расчеты показывают, что при доставке (грузов – ред.) таким путем (по СМП - ред.), даже если все остальные маршруты будут готовы, доставка белорусских грузов в страны Юго-Восточной Азии, Китай будет гораздо короче и по срокам, и дешевле по стоимости. Поэтому на этом проекте мы очень сосредоточены, и работа по нему ведется в очень бодром режиме", - подчеркнул глава белорусского правительства. В апреле было подписано соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год. Тогда заявлялось, что в 2028 году первые грузы начнут поступать в терминал. Порт в Мурманской области, через который планируется осуществлять перевалку белорусских грузов, будет принадлежать компании из Белоруссии, заявлял позже белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров. Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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белоруссия, мурманск, порты, морские грузоперевозки