Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240617/peregovory-849248039.html
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой - 17.06.2024, ПРАЙМ
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
Коммюнике, принятое на саммите в Швейцарии, позволит Украине обойти запрет на переговоры с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог, директор... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:29+0300
2024-06-17T17:29+0300
спецоперация на украине
украина
россия
мирные переговоры
конференция по украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Коммюнике, принятое на саммите в Швейцарии, позволит Украине обойти запрет на переговоры с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится &lt;…&gt;. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", - сказал Бортник.Он пояснил, что Киев, оперевшись на позицию других стран, декларировал возможность и необходимость переговоров с Москвой.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
https://1prime.ru/20240617/bespilotnik-849229149.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, мирные переговоры, конференция по украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, конференция по Украине
17:29 17.06.2024
 
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой

Бортник: решение швейцарского саммита позволяет Киеву вести переговоры с Москвой

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Коммюнике, принятое на саммите в Швейцарии, позволит Украине обойти запрет на переговоры с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", - сказал Бортник.
Он пояснил, что Киев, оперевшись на позицию других стран, декларировал возможность и необходимость переговоров с Москвой.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ
11:19
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯмирные переговорыконференция по Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала