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Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой

Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой - 17.06.2024, ПРАЙМ

Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой

Коммюнике, принятое на саммите в Швейцарии, позволит Украине обойти запрет на переговоры с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог, директор... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:29+0300

2024-06-17T17:29+0300

2024-06-17T17:29+0300

спецоперация на украине

украина

россия

мирные переговоры

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Коммюнике, принятое на саммите в Швейцарии, позволит Украине обойти запрет на переговоры с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", - сказал Бортник.Он пояснил, что Киев, оперевшись на позицию других стран, декларировал возможность и необходимость переговоров с Москвой.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

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украина, россия, мирные переговоры, конференция по украине