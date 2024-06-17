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Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240617/polkovnik-849254320.html
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет - 17.06.2024, ПРАЙМ
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет
В Москве суд заочно заключил под стражу полковника украинской ПВО, который отдал приказ сбить российский самолет, офицеру вменяется теракт, повлекший гибель... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T23:45+0300
2024-06-17T23:45+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве суд заочно заключил под стражу полковника украинской ПВО, который отдал приказ сбить российский самолет, офицеру вменяется теракт, повлекший гибель людей, сообщает Следственный комитет. Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета России. В отношении командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ Николая Дзямана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. При этом Дзяман, зная, что этот самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российкой территорией, приказал его уничтожить. В результате исполнения преступного приказа погибли десять членов экипажа. Дзяману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку). Украинский полковник объявлен в федеральный розыск.
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украина, вкс россии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВКС России
23:45 17.06.2024
 
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО, приказавшего сбить российский самолет

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве суд заочно заключил под стражу полковника украинской ПВО, который отдал приказ сбить российский самолет, офицеру вменяется теракт, повлекший гибель людей, сообщает Следственный комитет.
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета России. В отношении командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ Николая Дзямана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. При этом Дзяман, зная, что этот самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российкой территорией, приказал его уничтожить. В результате исполнения преступного приказа погибли десять членов экипажа.
Дзяману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку). Украинский полковник объявлен в федеральный розыск.
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
Вчера, 16:05
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВКС России
 
 
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