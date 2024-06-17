https://1prime.ru/20240617/polkovnik-849254320.html

Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет

Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет - 17.06.2024, ПРАЙМ

Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет

В Москве суд заочно заключил под стражу полковника украинской ПВО, который отдал приказ сбить российский самолет, офицеру вменяется теракт, повлекший гибель... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T23:45+0300

2024-06-17T23:45+0300

2024-06-17T23:45+0300

спецоперация на украине

украина

вкс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве суд заочно заключил под стражу полковника украинской ПВО, который отдал приказ сбить российский самолет, офицеру вменяется теракт, повлекший гибель людей, сообщает Следственный комитет. Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета России. В отношении командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ Николая Дзямана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. При этом Дзяман, зная, что этот самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российкой территорией, приказал его уничтожить. В результате исполнения преступного приказа погибли десять членов экипажа. Дзяману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку). Украинский полковник объявлен в федеральный розыск.

https://1prime.ru/20240617/vsu-849243758.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вкс россии