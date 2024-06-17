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Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков
Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:33+0300
2024-06-17T12:33+0300
2024-06-17T12:38+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это хорошо известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он остается открытым для диалога", - заверил Песков.На прошлой неделе российский лидер выдвинул новое мирное предложение по урегулированию конфликта. Для начала переговоров Киев должен вывести войска из новых регионов России. Киев также должен официально отказаться от планов вступления в Северо-Атлантический альянс.
https://1prime.ru/20240616/peskov-849216141.html
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дмитрий песков, кремль, украина, сво
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, УКРАИНА, СВО
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков
Песков: Путин открыл для диалога по Украине, подход Москвы прозрачен
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это хорошо известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он остается открытым для диалога", - заверил Песков.
На прошлой неделе российский лидер выдвинул новое мирное предложение по урегулированию конфликта. Для начала переговоров Киев должен вывести войска из новых регионов России. Киев также должен официально отказаться от планов вступления в Северо-Атлантический альянс.
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле