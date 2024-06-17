Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240617/pozitsiya--849235218.html
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков
Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:33+0300
2024-06-17T12:38+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
кремль
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это хорошо известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он остается открытым для диалога", - заверил Песков.На прошлой неделе российский лидер выдвинул новое мирное предложение по урегулированию конфликта. Для начала переговоров Киев должен вывести войска из новых регионов России. Киев также должен официально отказаться от планов вступления в Северо-Атлантический альянс.
https://1prime.ru/20240616/peskov-849216141.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_0049b474176752a7fc26795b3b06a1d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, кремль, украина, сво
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, УКРАИНА, СВО
12:33 17.06.2024 (обновлено: 12:38 17.06.2024)
 
Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков

Песков: Путин открыл для диалога по Украине, подход Москвы прозрачен

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это хорошо известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он остается открытым для диалога", - заверил Песков.
На прошлой неделе российский лидер выдвинул новое мирное предложение по урегулированию конфликта. Для начала переговоров Киев должен вывести войска из новых регионов России. Киев также должен официально отказаться от планов вступления в Северо-Атлантический альянс.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Вчера, 13:15
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковКремльУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала