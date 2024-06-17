https://1prime.ru/20240617/pozitsiya--849235218.html

Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков

Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ

Кремль остается открытым для диалога по Украине, заявил Песков

Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:33+0300

2024-06-17T12:33+0300

2024-06-17T12:38+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

кремль

украина

сво

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Озвученная Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине остается актуальной, подход российской стороны прозрачен и последователен, политикам в Киеве это хорошо известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он остается открытым для диалога", - заверил Песков.На прошлой неделе российский лидер выдвинул новое мирное предложение по урегулированию конфликта. Для начала переговоров Киев должен вывести войска из новых регионов России. Киев также должен официально отказаться от планов вступления в Северо-Атлантический альянс.

https://1prime.ru/20240616/peskov-849216141.html

украина

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дмитрий песков, кремль, украина, сво