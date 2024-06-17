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Fitch сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире

Fitch сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире - 17.06.2024, ПРАЙМ

Fitch сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире на текущий и последующие годы, следует из доклада... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T22:13+0300

2024-06-17T22:13+0300

2024-06-17T22:14+0300

энергетика

нефть

газ

fitch ratings

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире на текущий и последующие годы, следует из доклада агентства. "Fitch Ratings сохранило большинство своих прогнозов цены на нефть и газ, отражающих в основном неизменные фундаментальные показатели рынка", - говорится в докладе агентства. Аналитики сохраняют ожидания по биржевым ценам на газ в Европе и по-прежнему прогнозируют, что условия на рынках природного газа будут напряженными в 2024 и 2025 годах, а новые мощности по сжижению природного газа в США и Катаре приведут к постепенному снижению цен с 2026 года. Так, средние биржевые цены на газ в Европе, согласно прогнозу Fitch, как и прежде, в текущем году составят 10 долларов за 1 тысячу кубических футов, оценка на 2025 год остается на уровне 10 долларов, а на 2026 год - 8 долларов. В среднем на 2027 год стоимость 1 тысячи кубических футов будет достигать 7 долларов. При этом ценовые прогнозы для газа на американском рынке также сохранены. Fitch ожидает, что средняя цена на Henry Hub составит 2,5 доллара за тысячу кубических футов по итогам текущего года, 3 доллара на 2025-2026 годы. Снижение цены агентство все еще ожидает в 2027 году - до 2,75 доллара. Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026 год - на уровне 65 долларов. Согласно прогнозу агентства, в 2027 году цена также составит 65 долларов за баррель.

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нефть, газ, fitch ratings