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Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании

Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании - 17.06.2024, ПРАЙМ

Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании

Изменение режима судоходства в районе Датских проливов является неприемлемым, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T19:31+0300

2024-06-17T19:31+0300

2024-06-17T19:34+0300

энергетика

морские грузоперевозки

дания

российская нефть

санкции против рф

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Изменение режима судоходства в районе Датских проливов является неприемлемым, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.Глава датского МИД Ларс Расмуссен заявил Reuters в понедельник, что власти королевства рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Дипломат напомнил, что Копенгагенский трактат 1857 года, являющийся действующим и юридически обязывающим международным договором, гарантирует, что не будет никаких предлогов для остановки судов либо создания препятствий при проходе через Балтийские (Датские) проливы."Любое изменение такого режима международного судоходства в этом районе неприемлемо", — говорится в комментарии главы дипмиссии, которое поступило в РИА Новости.По его словам, угрозой безопасности для судоходства на Балтике являются не танкеры, перевозящие российскую нефть, а санкции Запада."Именно над этим и стоило бы задуматься коалиции государств, созданной по инициативе Дании, а не стремиться к насилию над международным правом и над здравым смыслом", - подчеркнул глава дипмиссии.

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морские грузоперевозки, дания, российская нефть, санкции против рф