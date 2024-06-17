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Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании
Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании - 17.06.2024, ПРАЙМ
Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании
Изменение режима судоходства в районе Датских проливов является неприемлемым, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T19:31+0300
2024-06-17T19:31+0300
2024-06-17T19:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Изменение режима судоходства в районе Датских проливов является неприемлемым, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.Глава датского МИД Ларс Расмуссен заявил Reuters в понедельник, что власти королевства рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Дипломат напомнил, что Копенгагенский трактат 1857 года, являющийся действующим и юридически обязывающим международным договором, гарантирует, что не будет никаких предлогов для остановки судов либо создания препятствий при проходе через Балтийские (Датские) проливы."Любое изменение такого режима международного судоходства в этом районе неприемлемо", — говорится в комментарии главы дипмиссии, которое поступило в РИА Новости.По его словам, угрозой безопасности для судоходства на Балтике являются не танкеры, перевозящие российскую нефть, а санкции Запада."Именно над этим и стоило бы задуматься коалиции государств, созданной по инициативе Дании, а не стремиться к насилию над международным правом и над здравым смыслом", - подчеркнул глава дипмиссии.
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морские грузоперевозки, дания, российская нефть, санкции против рф
Энергетика, морские грузоперевозки, ДАНИЯ, российская нефть, санкции против РФ
Посол России выступил против изменения режима судоходства в проливах Дании
Посол России в Дании: изменение режима судоходства в районе Датских проливов неприемлемо
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Изменение режима судоходства в районе Датских проливов является неприемлемым, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Глава датского МИД Ларс Расмуссен заявил Reuters в понедельник, что власти королевства рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю.
Дипломат напомнил, что Копенгагенский трактат 1857 года, являющийся действующим и юридически обязывающим международным договором, гарантирует, что не будет никаких предлогов для остановки судов либо создания препятствий при проходе через Балтийские (Датские) проливы.
"Любое изменение такого режима международного судоходства в этом районе неприемлемо", — говорится в комментарии главы дипмиссии, которое поступило в РИА Новости.
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США
По его словам, угрозой безопасности для судоходства на Балтике являются не танкеры, перевозящие российскую нефть, а санкции Запада.
"Именно над этим и стоило бы задуматься коалиции государств, созданной по инициативе Дании, а не стремиться к насилию над международным правом и над здравым смыслом", - подчеркнул глава дипмиссии.