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СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом - 17.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
Дилерский холдинг "Рольф" планирует расширить свою деятельность и начать выпускать шины, колесные диски и автомобили под своим брендом, пишет "Ъ". | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:24+0300
2024-06-17T17:24+0300
2024-06-17T17:27+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дилерский холдинг "Рольф" планирует расширить свою деятельность и начать выпускать шины, колесные диски и автомобили под своим брендом, пишет "Ъ"."Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла", — отметил собеседник газеты, генеральный директор компании Умар Кремлев.Что касается времени начала выпуска автомобилей, данная информация не раскрывается.Ранее стало известно, что основатель холдинга "Рольф" Сергей Петров планирует взыскать компенсацию с российских властей за передачу его бизнеса под контроль государства. Адвокаты бизнесмена подали иск в Комитет ООН по правам человека на основе Международного пакта о гражданских и политических правах.В июне 2019 года следственный комитет России возбудил уголовное дело против Сергея Петрова и нескольких других лиц, связанных с автодилером "Рольф". Их обвиняют в организации преступной схемы и переводе денег на зарубежные счета кипрской компании в размере четырех миллиардов рублей.
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россия, авто, рольф
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
"Ъ": Рольф планирует запустить производство автомобилей под собственным брендом
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Дилерский холдинг "Рольф" планирует расширить свою деятельность и начать выпускать шины, колесные диски и автомобили под своим брендом, пишет
"Ъ".
"Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла", — отметил собеседник газеты, генеральный директор компании Умар Кремлев.
Что касается времени начала выпуска автомобилей, данная информация не раскрывается.
Ранее стало известно, что основатель холдинга "Рольф" Сергей Петров планирует взыскать компенсацию с российских властей за передачу его бизнеса под контроль государства. Адвокаты бизнесмена подали иск в Комитет ООН по правам человека на основе Международного пакта о гражданских и политических правах.
В июне 2019 года следственный комитет России возбудил уголовное дело против Сергея Петрова и нескольких других лиц, связанных с автодилером "Рольф". Их обвиняют в организации преступной схемы и переводе денег на зарубежные счета кипрской компании в размере четырех миллиардов рублей.
Активы "Рольф" просят взыскать через суд в пользу государства