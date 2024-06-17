https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html

СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом

СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом - 17.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом

Дилерский холдинг "Рольф" планирует расширить свою деятельность и начать выпускать шины, колесные диски и автомобили под своим брендом, пишет "Ъ". | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:24+0300

2024-06-17T17:24+0300

2024-06-17T17:27+0300

россия

авто

рольф

https://cdnn.1prime.ru/img/83055/08/830550829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70bc40a67e26ca46006389db090a1e47.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дилерский холдинг "Рольф" планирует расширить свою деятельность и начать выпускать шины, колесные диски и автомобили под своим брендом, пишет "Ъ"."Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла", — отметил собеседник газеты, генеральный директор компании Умар Кремлев.Что касается времени начала выпуска автомобилей, данная информация не раскрывается.Ранее стало известно, что основатель холдинга "Рольф" Сергей Петров планирует взыскать компенсацию с российских властей за передачу его бизнеса под контроль государства. Адвокаты бизнесмена подали иск в Комитет ООН по правам человека на основе Международного пакта о гражданских и политических правах.В июне 2019 года следственный комитет России возбудил уголовное дело против Сергея Петрова и нескольких других лиц, связанных с автодилером "Рольф". Их обвиняют в организации преступной схемы и переводе денег на зарубежные счета кипрской компании в размере четырех миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240115/842803922.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, рольф