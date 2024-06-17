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Роскачество приступило к проверке консервированного тунца - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Роскачество приступило к проверке консервированного тунца
Роскачество приступило к проверке консервированного тунца - 17.06.2024, ПРАЙМ
Роскачество приступило к проверке консервированного тунца
Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:32+0300
2024-06-17T13:33+0300
роскачество
рыба
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции. При этом, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 91% россиян, употребляющих консервированный тунец, покупают его в крупных торговых сетях, около 15% - в магазине у дома, по 11% - в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Всего 6% покупают этот вид консервов в рыбных магазинах. Топ-5 критериев, на которые смотрят потребители перед покупкой тунца, - марка и бренд, цена, акции и скидки, срок годности. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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роскачество, рыба
Роскачество, рыба
13:32 17.06.2024 (обновлено: 13:33 17.06.2024)
 
Роскачество приступило к проверке консервированного тунца

Роскачество приступило к проверке консервированного тунца в РФ после случаев отравления

© РИА Новости . Александр Ковалев | Перейти в медиабанкТунец
Тунец - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Александр Ковалев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", - сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.
При этом, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 91% россиян, употребляющих консервированный тунец, покупают его в крупных торговых сетях, около 15% - в магазине у дома, по 11% - в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Всего 6% покупают этот вид консервов в рыбных магазинах. Топ-5 критериев, на которые смотрят потребители перед покупкой тунца, - марка и бренд, цена, акции и скидки, срок годности.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.
Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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