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МИД России назвал провальным саммит по Украине в Швейцарии

МИД России назвал провальным саммит по Украине в Швейцарии - 17.06.2024, ПРАЙМ

МИД России назвал провальным саммит по Украине в Швейцарии

Россия считает провальным проведенный в Швейцарии саммит по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T19:58+0300

2024-06-17T19:58+0300

2024-06-17T19:58+0300

спецоперация на украине

мария захарова

швейцария

украина

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россия считает провальным проведенный в Швейцарии саммит по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, попытки представить это мероприятие в качестве события "чуть ли не вселенского масштаба" в итоге обернулись полным фиаско, а "почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом". Захарова подчеркнула, что ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала, и многие из них, "несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы".Представитель МИД отметила, что Киев и Запад "изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса". По итогам конференции Захарова подчеркнула, что Западу "нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий".Она добавила, что подобные мероприятия не способны создать нужные условия для серьезного диалога по устойчивому миру, а предложения Москвы являются безальтернативными."Мероприятия же, подобные "сходке" в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира", - подчеркнула представитель МИД.По ее словам, "Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями"."Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", - сказала Захарова.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва участия в конференции не приняли. России Швейцария приглашения не направляла. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно.Президент России Владимир Путин накануне конференции выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они, в частности, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также в них содержится закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также президент указал на необходимость отмены антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Также Путин отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что президент России не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там имеются иные органы власти, обладающие легитимностью.

https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849243507.html

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мария захарова, швейцария, украина