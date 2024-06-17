https://1prime.ru/20240617/sigarety-849244993.html
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро
Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:33+0300
2024-06-17T16:33+0300
2024-06-17T16:36+0300
спецоперация на украине
украина
ес
сигареты
контрабанда
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8f3df3b62fe992a864da807170bfc347.jpg
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание The Hill.В статье говорится о расширении теневой экономики, куда входит и черный рынок табачных изделий, управляемый якобы связанными с Россией организованными преступными группировками.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европейские и украинские власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему табачного контрафакта. Необходимо установить критерии для привлечения всех причастных к ответственности за преступные действия", — отмечается в публикации.Подчеркивается, что на фоне устойчивого роста этой криминальной области украинское правительство лишилось налоговых поступлений на сотни миллионов долларов от табачных изделий.Неспособность бороться с преступной деятельностью приведет к дальнейшим потерям доходов для ЕС и Украины, указывает автор."Политики должны принять законы, направленные на борьбу с нелегальной табачной промышленностью. Это позволит Украине поставить заслон криминалу. Европе необходимо сильнее надавить на Киев, чтобы искоренить контрафакт как таковой, уничтожить черный рынок и вернуть в бюджеты Украины и ЕС выпавшие доходы", — пишет он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240425/oruzhie-847678654.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_31034863feb69f50e9ba044256b102e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес, сигареты, контрабанда
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, сигареты, контрабанда
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро
Hill: ЕС столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ.
Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание The Hill
.
В статье говорится о расширении теневой экономики, куда входит и черный рынок табачных изделий, управляемый якобы связанными с Россией организованными преступными группировками.
"Европейские и украинские власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему табачного контрафакта. Необходимо установить критерии для привлечения всех причастных к ответственности за преступные действия", — отмечается в публикации.
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад
Подчеркивается, что на фоне устойчивого роста этой криминальной области украинское правительство лишилось налоговых поступлений на сотни миллионов долларов от табачных изделий.
Неспособность бороться с преступной деятельностью приведет к дальнейшим потерям доходов для ЕС и Украины, указывает автор.
"Политики должны принять законы, направленные на борьбу с нелегальной табачной промышленностью. Это позволит Украине поставить заслон криминалу. Европе необходимо сильнее надавить на Киев, чтобы искоренить контрафакт как таковой, уничтожить черный рынок и вернуть в бюджеты Украины и ЕС выпавшие доходы", — пишет он.