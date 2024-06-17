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ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро

ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро - 17.06.2024, ПРАЙМ

ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро

Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:33+0300

2024-06-17T16:33+0300

2024-06-17T16:36+0300

спецоперация на украине

украина

ес

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контрабанда

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание The Hill.В статье говорится о расширении теневой экономики, куда входит и черный рынок табачных изделий, управляемый якобы связанными с Россией организованными преступными группировками.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европейские и украинские власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему табачного контрафакта. Необходимо установить критерии для привлечения всех причастных к ответственности за преступные действия", — отмечается в публикации.Подчеркивается, что на фоне устойчивого роста этой криминальной области украинское правительство лишилось налоговых поступлений на сотни миллионов долларов от табачных изделий.Неспособность бороться с преступной деятельностью приведет к дальнейшим потерям доходов для ЕС и Украины, указывает автор."Политики должны принять законы, направленные на борьбу с нелегальной табачной промышленностью. Это позволит Украине поставить заслон криминалу. Европе необходимо сильнее надавить на Киев, чтобы искоренить контрафакт как таковой, уничтожить черный рынок и вернуть в бюджеты Украины и ЕС выпавшие доходы", — пишет он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, ес, сигареты, контрабанда