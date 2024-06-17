Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240617/sigarety-849244993.html
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро
Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:33+0300
2024-06-17T16:36+0300
спецоперация на украине
украина
ес
сигареты
контрабанда
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8f3df3b62fe992a864da807170bfc347.jpg
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание The Hill.В статье говорится о расширении теневой экономики, куда входит и черный рынок табачных изделий, управляемый якобы связанными с Россией организованными преступными группировками.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европейские и украинские власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему табачного контрафакта. Необходимо установить критерии для привлечения всех причастных к ответственности за преступные действия", — отмечается в публикации.Подчеркивается, что на фоне устойчивого роста этой криминальной области украинское правительство лишилось налоговых поступлений на сотни миллионов долларов от табачных изделий.Неспособность бороться с преступной деятельностью приведет к дальнейшим потерям доходов для ЕС и Украины, указывает автор."Политики должны принять законы, направленные на борьбу с нелегальной табачной промышленностью. Это позволит Украине поставить заслон криминалу. Европе необходимо сильнее надавить на Киев, чтобы искоренить контрафакт как таковой, уничтожить черный рынок и вернуть в бюджеты Украины и ЕС выпавшие доходы", — пишет он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240425/oruzhie-847678654.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_31034863feb69f50e9ba044256b102e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, сигареты, контрабанда
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, сигареты, контрабанда
16:33 17.06.2024 (обновлено: 16:36 17.06.2024)
 
ЕС бьет тревогу. Украинские контрабандисты лишили блок сотен миллинов евро

Hill: ЕС столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины

© fotolia.com / nikkytokСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / nikkytok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с проблемой контрафактных сигарет из Украины — это лишает налоговых поступлений и Киев, и европейские столицы, пишет американское издание The Hill.
В статье говорится о расширении теневой экономики, куда входит и черный рынок табачных изделий, управляемый якобы связанными с Россией организованными преступными группировками.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Европейские и украинские власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему табачного контрафакта. Необходимо установить критерии для привлечения всех причастных к ответственности за преступные действия", — отмечается в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад
25 апреля, 09:52
Подчеркивается, что на фоне устойчивого роста этой криминальной области украинское правительство лишилось налоговых поступлений на сотни миллионов долларов от табачных изделий.
Неспособность бороться с преступной деятельностью приведет к дальнейшим потерям доходов для ЕС и Украины, указывает автор.
"Политики должны принять законы, направленные на борьбу с нелегальной табачной промышленностью. Это позволит Украине поставить заслон криминалу. Европе необходимо сильнее надавить на Киев, чтобы искоренить контрафакт как таковой, уничтожить черный рынок и вернуть в бюджеты Украины и ЕС выпавшие доходы", — пишет он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕСсигаретыконтрабанда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала