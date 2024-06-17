Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240617/tovarooborot-849246755.html
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:14+0300
2024-06-17T17:33+0300
спецоперация на украине
сво
юрий ушаков
владимир путин
украина
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла ЗарубинаРанее Владимир Путин рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников допускал возможность сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Но с условием, что Москва продолжит контролировать сухопутный путь до Крыма. Далее этот неназванный собеседник Путина прилетел в Киев, но на Банковой его предложения отвергли и упрекнули в симпатиях к России.
https://1prime.ru/20240617/predlozhenie-849236864.html
украина
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, юрий ушаков, владимир путин, украина, израиль
Спецоперация на Украине, СВО, Юрий Ушаков, Владимир Путин, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ
17:14 17.06.2024 (обновлено: 17:33 17.06.2024)
 
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина

Ушаков подтвердил, что посредник по Украине, о котором сказал Путин, - Беннет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина
Ранее Владимир Путин рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников допускал возможность сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Но с условием, что Москва продолжит контролировать сухопутный путь до Крыма. Далее этот неназванный собеседник Путина прилетел в Киев, но на Банковой его предложения отвергли и упрекнули в симпатиях к России.
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина
13:10
 
Спецоперация на УкраинеСВОЮрий УшаковВладимир ПутинУКРАИНАИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала