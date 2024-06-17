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В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина

В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:14+0300

2024-06-17T17:14+0300

2024-06-17T17:33+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла ЗарубинаРанее Владимир Путин рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников допускал возможность сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Но с условием, что Москва продолжит контролировать сухопутный путь до Крыма. Далее этот неназванный собеседник Путина прилетел в Киев, но на Банковой его предложения отвергли и упрекнули в симпатиях к России.

https://1prime.ru/20240617/predlozhenie-849236864.html

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сво, юрий ушаков, владимир путин, украина, израиль