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В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:14+0300
2024-06-17T17:14+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла ЗарубинаРанее Владимир Путин рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников допускал возможность сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Но с условием, что Москва продолжит контролировать сухопутный путь до Крыма. Далее этот неназванный собеседник Путина прилетел в Киев, но на Банковой его предложения отвергли и упрекнули в симпатиях к России.
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Спецоперация на Украине, СВО, Юрий Ушаков, Владимир Путин, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ
В Кремле назвали имя посредника в переговорах с Киевом из рассказа Путина
Ушаков подтвердил, что посредник по Украине, о котором сказал Путин, - Беннет
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что в марте 2022 года посредником в переговорах по Украине был Нафтали Беннет. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина
Ранее Владимир Путин рассказал, что в беседе с одним из зарубежных посредников допускал возможность сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Но с условием, что Москва продолжит контролировать сухопутный путь до Крыма. Далее этот неназванный собеседник Путина прилетел в Киев, но на Банковой его предложения отвергли и упрекнули в симпатиях к России.
Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина