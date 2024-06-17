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В нескольких километрах. На Западе испугались происходящего в зоне СВО

В нескольких километрах. На Западе испугались происходящего в зоне СВО - 17.06.2024, ПРАЙМ

В нескольких километрах. На Западе испугались происходящего в зоне СВО

Главный логистический центр ВСУ в Донбассе может попасть под удары российких военных. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:42+0300

2024-06-17T16:42+0300

2024-06-17T16:46+0300

спецоперация на украине

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украина

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Главный логистический центр ВСУ в Донбассе может попасть под удары российких военных. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские постепенно продвигаются в этом направлении. <…> Важно отметить, что если они возьмут сначала это село (Георгиевка. — Прим. Ред.), а зачем Максимильяновку, то русские окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, главного логистического узла украинской армии в южном Донбассе", — заметил эксперт.Он также предупредил, что Курахово может оказаться в зоне досягаемости российской артиллерии, если Максимилиановка падет.Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.

https://1prime.ru/20240614/germaniya-849190616.html

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