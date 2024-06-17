https://1prime.ru/20240617/ukraina-849220579.html
Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным - 17.06.2024, ПРАЙМ
Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
Россия уже убедилась в том, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T05:28+0300
2024-06-17T05:28+0300
2024-06-17T05:30+0300
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ООН, 17 июн - ПРАЙМ. Россия уже убедилась в том, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. "Мы неоднократно подтверждали свою готовность к диалогу. И это не просто заявления, носящие декларативный характер. В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации", - напомнил дипломат.Он также упомянул, что подобный выход на мирное разрешение украинского конфликта англосаксонским "спонсорам" Киева был явно не нужен, и они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать. По его словам, на переговорах в Стамбуле уже все было готово, однако приехал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и призвал продолжать воевать.Более того, дипломат упомянул, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий на законодательном уровне переговоры с российскими властями.Как отметил Небензя, единственным выводом, который сделала из этго инцидента Москва - это недоговороспособность Зеленского. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, украина, василий небензя
РОССИЯ, УКРАИНА, Василий Небензя
Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
Небензя: Россия убедилась в недоговороспособности режима Зеленского
ООН, 17 июн - ПРАЙМ. Россия уже убедилась в том, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.
"Мы неоднократно подтверждали свою готовность к диалогу. И это не просто заявления, носящие декларативный характер. В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации", - напомнил дипломат.
Он также упомянул, что подобный выход на мирное разрешение украинского конфликта англосаксонским "спонсорам" Киева был явно не нужен, и они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать. По его словам, на переговорах в Стамбуле уже все было готово, однако приехал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и призвал продолжать воевать.Более того, дипломат упомянул, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий на законодательном уровне переговоры с российскими властями.
Как отметил Небензя, единственным выводом, который сделала из этго инцидента Москва - это недоговороспособность Зеленского.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
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