https://1prime.ru/20240617/ukraina-849220579.html

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным - 17.06.2024, ПРАЙМ

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным

Россия уже убедилась в том, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T05:28+0300

2024-06-17T05:28+0300

2024-06-17T05:30+0300

россия

украина

василий небензя

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ООН, 17 июн - ПРАЙМ. Россия уже убедилась в том, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. "Мы неоднократно подтверждали свою готовность к диалогу. И это не просто заявления, носящие декларативный характер. В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации", - напомнил дипломат.Он также упомянул, что подобный выход на мирное разрешение украинского конфликта англосаксонским "спонсорам" Киева был явно не нужен, и они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать. По его словам, на переговорах в Стамбуле уже все было готово, однако приехал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и призвал продолжать воевать.Более того, дипломат упомянул, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий на законодательном уровне переговоры с российскими властями.Как отметил Небензя, единственным выводом, который сделала из этго инцидента Москва - это недоговороспособность Зеленского. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html

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россия, украина, василий небензя