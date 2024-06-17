https://1prime.ru/20240617/ukraina-849225144.html

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом

По результатам "мирной конференции" по Украине в Швейцарии получился пшик, отметил депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:40+0300

2024-06-17T09:40+0300

2024-06-17T10:09+0300

россия

украина

спецоперация на украине

конференция по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. По результатам "мирной конференции" по Украине в Швейцарии получился пшик, отметил депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. "Мирный саммит" состоялся 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Швейцарская конференция - это пример бессмысленного международного мероприятия, чем традиционно увлекаются западные политики. Целый год страны Евросоюза и примкнувшие к ним громко трубили о конференции, которая, дескать решит все вопросы о мире на Украине и заодно в очередной раз накажет Россию. Об этом говорили лидеры стран, вещали обозреватели радио и телевидения, кричали заголовки газет. И что на выходе – пшик", - сказал депутат РИА Новости. Кроме того, он добавил, что саммит войдет в историю как встреча, на которой отсутствовали лидеры ведущих стран мира и обсуждалась "кастрированной украинской формулой мира". По словам Ивлева, в кулуарах на самом деле активно обсуждали мирный план Путина. "В общем в уикэнд неплохо отдохнули в бернских Альпах участники конференции, а полезность ее сравнима с КПД паровоза братьев Черепановых - 5%, весь пар ушел в свисток", - резюмировал парламентарий. Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20240617/krym-849221250.html

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россия, украина, конференция по украине