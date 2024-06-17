https://1prime.ru/20240617/ukraina-849225802.html

России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя

России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя - 17.06.2024, ПРАЙМ

России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя

России должны четко гарантировать внеблоковый, нейтральный статус Украины и признание реалий "на земле". Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:56+0300

2024-06-17T09:56+0300

2024-06-17T10:18+0300

россия

украина

совбез оон

спецоперация на украине

василий небензя

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ООН, 17 июн – ПРАЙМ. России должны четко гарантировать внеблоковый, нейтральный статус Украины и признание реалий "на земле". Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. "Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - заявил дипломат. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО. Однако, как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс, снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".Ранее 14 июня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД упоминал, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек, и он не сможет восстановить свою легитимность никакими средствами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240617/ukraina-849220579.html

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россия, украина, совбез оон, василий небензя