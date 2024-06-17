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России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя - 17.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240617/ukraina-849225802.html
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя - 17.06.2024, ПРАЙМ
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя
России должны четко гарантировать внеблоковый, нейтральный статус Украины и признание реалий "на земле". Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:56+0300
2024-06-17T10:18+0300
россия
украина
совбез оон
спецоперация на украине
василий небензя
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ООН, 17 июн – ПРАЙМ. России должны четко гарантировать внеблоковый, нейтральный статус Украины и признание реалий "на земле". Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. "Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - заявил дипломат. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО. Однако, как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс, снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".Ранее 14 июня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД упоминал, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек, и он не сможет восстановить свою легитимность никакими средствами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, украина, совбез оон, василий небензя
РОССИЯ, УКРАИНА, Совбез ООН, Спецоперация на Украине, Василий Небензя
09:56 17.06.2024 (обновлено: 10:18 17.06.2024)
 
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, отметил Небензя

Небензя: России нужны гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
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ООН, 17 июн – ПРАЙМ. России должны четко гарантировать внеблоковый, нейтральный статус Украины и признание реалий "на земле". Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.
"Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - заявил дипломат.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО. Однако, как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс, снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".
Ранее 14 июня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД упоминал, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек, и он не сможет восстановить свою легитимность никакими средствами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
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05:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСовбез ООНВасилий Небензя
 
 
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