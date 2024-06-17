https://1prime.ru/20240617/ushakov-849247888.html

Ушаков охарактеризовал значение мирных предложений Путина

Ушаков охарактеризовал значение мирных предложений Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ

Ушаков охарактеризовал значение мирных предложений Путина

Мирные предложения по разрешению украинского кризиса, высказанные российским президентом Владимиром Путиным, перечеркнули результаты проведенной в Швейцарии... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:26+0300

2024-06-17T17:26+0300

2024-06-17T17:26+0300

спецоперация на украине

владимир путин

юрий ушаков

украина

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мирные предложения по разрешению украинского кризиса, высказанные российским президентом Владимиром Путиным, перечеркнули результаты проведенной в Швейцарии конференции, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, процесс осмысления этих предложений в других государствах уже идет, также не исключены предложения о посредничестве со стороны других стран.Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.Как сказал Ушаков журналистам, он пока не слышал о "конкретных предложениях" о посредничестве между Москвой и Киевом со стороны других стран. Помощник президента отметил, что "процесс осмысления" предложения Путин может привести к конкретным инициативам. "Мне кажется, процесс осмысления предложенного президентом в пятницу, пойдет дальше, и какие-то соображения наверняка появятся. Но особенно если кто-то сможет реально понять и додуматься, что это реальный путь к тому, чтобы войну прекратить", - подчеркнул помощник президента.Путин не раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для РФ и остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849243507.html

украина

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владимир путин, юрий ушаков, украина