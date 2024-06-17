https://1prime.ru/20240617/venesuela-849252694.html

Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании

Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании - 17.06.2024, ПРАЙМ

Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании

Правительство Венесуэлы не признаёт принудительную продажу акций компании Citgo - дочернего предприятия государственной нефтегазовой PDVSA - и будет принимать... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T21:40+0300

2024-06-17T21:40+0300

2024-06-17T21:40+0300

энергетика

венесуэла

сша

нефть

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МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы не признаёт принудительную продажу акций компании Citgo - дочернего предприятия государственной нефтегазовой PDVSA - и будет принимать все возможные меры для сохранения своих прав и против любых участников торговли ее долями, говорится в заявлении, которое опубликовала вице-президент Делси Родригес. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла вновь заявляет, что оно не признает и не будет признавать принудительную продажу CITGO, которая осуществляется с вопиющим нарушением экономических гарантий, надлежащей правовой процедуры и права на защиту, гарантированного любой цивилизованной страной. Аналогичным образом, оно подтверждает намерение продолжать принимать все имеющиеся в его распоряжении меры для предотвращения окончательного лишения прав на CITGO, сохраняя при этом право на применение мер против любой компании или частного лица, которое приобретает акции, способствует покупке или ведет дела с активами CITGO, а также против тех, кто несет ответственность за отторжение этого актива, имеющего большое значение для настоящего и будущего венесуэльцев", — говорится в заявлении правительства Венесуэлы. Заявление Каракаса последовало после того, как на прошлой неделе истек срок подачи заявок на участие во втором раунде аукциона акций Citgo, объявленного федеральным судом США. По информации агентства Reuters, общая сумма исков к этой компании со стороны кредиторов Венесуэлы, которые лишились выплат после введения санкций, может составить около 24 миллиардов долларов США. Верховный суд США ранее отклонил предложение Каракаса ограничить число кредиторов, допущенных к участию и получению прибыли от аукциона акций материнской компании хьюстонского нефтеперерабатывающего завода Citgo Petroleum. В правительстве боливарианской республики решительно отвергли процесс отчуждения компании Citgo Petroleum Corporation "под предлогом судебной процедуры принудительной продажи акций, явно противоречащей закону" как новый эпизод мультимодальной агрессии со стороны Вашингтона, имеющей целью разграбление активов венесуэльского народа. "Правительство Венесуэлы и PDVSA были отстранены от процесса судебной продажи CITGO и лишены возможности защищать свои права в судах США. Для этого власти США воспользовались соучастием организованной преступной группировки, называющей себя "Национальной ассамблеей 2015 года", во главе с Хуаном Гуайдо, Леопольдо Лопесом, Хулио Борхесом и касты венесуэльского неофашизма, которая с 2019 года предпринимала попытки узурпировать институты и представительство Республики и ее субъектов за рубежом", - сказано в заявлении правительства Венесуэлы. Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти, заявлял президент страны Николас Мадуро. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.

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венесуэла, сша, нефть