Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240617/venesuela-849252694.html
Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании
Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании - 17.06.2024, ПРАЙМ
Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании
Правительство Венесуэлы не признаёт принудительную продажу акций компании Citgo - дочернего предприятия государственной нефтегазовой PDVSA - и будет принимать... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T21:40+0300
2024-06-17T21:40+0300
энергетика
венесуэла
сша
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_370f684383f9e4d5ee4cee817bfcce45.jpg
МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы не признаёт принудительную продажу акций компании Citgo - дочернего предприятия государственной нефтегазовой PDVSA - и будет принимать все возможные меры для сохранения своих прав и против любых участников торговли ее долями, говорится в заявлении, которое опубликовала вице-президент Делси Родригес. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла вновь заявляет, что оно не признает и не будет признавать принудительную продажу CITGO, которая осуществляется с вопиющим нарушением экономических гарантий, надлежащей правовой процедуры и права на защиту, гарантированного любой цивилизованной страной. Аналогичным образом, оно подтверждает намерение продолжать принимать все имеющиеся в его распоряжении меры для предотвращения окончательного лишения прав на CITGO, сохраняя при этом право на применение мер против любой компании или частного лица, которое приобретает акции, способствует покупке или ведет дела с активами CITGO, а также против тех, кто несет ответственность за отторжение этого актива, имеющего большое значение для настоящего и будущего венесуэльцев", — говорится в заявлении правительства Венесуэлы. Заявление Каракаса последовало после того, как на прошлой неделе истек срок подачи заявок на участие во втором раунде аукциона акций Citgo, объявленного федеральным судом США. По информации агентства Reuters, общая сумма исков к этой компании со стороны кредиторов Венесуэлы, которые лишились выплат после введения санкций, может составить около 24 миллиардов долларов США. Верховный суд США ранее отклонил предложение Каракаса ограничить число кредиторов, допущенных к участию и получению прибыли от аукциона акций материнской компании хьюстонского нефтеперерабатывающего завода Citgo Petroleum. В правительстве боливарианской республики решительно отвергли процесс отчуждения компании Citgo Petroleum Corporation "под предлогом судебной процедуры принудительной продажи акций, явно противоречащей закону" как новый эпизод мультимодальной агрессии со стороны Вашингтона, имеющей целью разграбление активов венесуэльского народа. "Правительство Венесуэлы и PDVSA были отстранены от процесса судебной продажи CITGO и лишены возможности защищать свои права в судах США. Для этого власти США воспользовались соучастием организованной преступной группировки, называющей себя "Национальной ассамблеей 2015 года", во главе с Хуаном Гуайдо, Леопольдо Лопесом, Хулио Борхесом и касты венесуэльского неофашизма, которая с 2019 года предпринимала попытки узурпировать институты и представительство Республики и ее субъектов за рубежом", - сказано в заявлении правительства Венесуэлы. Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти, заявлял президент страны Николас Мадуро. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.
https://1prime.ru/20240606/venesuela-848916466.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_806e220dc568ab3be476d21eb7192959.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, сша, нефть
Энергетика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нефть
21:40 17.06.2024
 
Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтекомпании

Венесуэла не признает принудительную продажу в США своей нефтяной компании Citgo

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы не признаёт принудительную продажу акций компании Citgo - дочернего предприятия государственной нефтегазовой PDVSA - и будет принимать все возможные меры для сохранения своих прав и против любых участников торговли ее долями, говорится в заявлении, которое опубликовала вице-президент Делси Родригес.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла вновь заявляет, что оно не признает и не будет признавать принудительную продажу CITGO, которая осуществляется с вопиющим нарушением экономических гарантий, надлежащей правовой процедуры и права на защиту, гарантированного любой цивилизованной страной. Аналогичным образом, оно подтверждает намерение продолжать принимать все имеющиеся в его распоряжении меры для предотвращения окончательного лишения прав на CITGO, сохраняя при этом право на применение мер против любой компании или частного лица, которое приобретает акции, способствует покупке или ведет дела с активами CITGO, а также против тех, кто несет ответственность за отторжение этого актива, имеющего большое значение для настоящего и будущего венесуэльцев", — говорится в заявлении правительства Венесуэлы.
Заявление Каракаса последовало после того, как на прошлой неделе истек срок подачи заявок на участие во втором раунде аукциона акций Citgo, объявленного федеральным судом США. По информации агентства Reuters, общая сумма исков к этой компании со стороны кредиторов Венесуэлы, которые лишились выплат после введения санкций, может составить около 24 миллиардов долларов США. Верховный суд США ранее отклонил предложение Каракаса ограничить число кредиторов, допущенных к участию и получению прибыли от аукциона акций материнской компании хьюстонского нефтеперерабатывающего завода Citgo Petroleum.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы
6 июня, 15:05
В правительстве боливарианской республики решительно отвергли процесс отчуждения компании Citgo Petroleum Corporation "под предлогом судебной процедуры принудительной продажи акций, явно противоречащей закону" как новый эпизод мультимодальной агрессии со стороны Вашингтона, имеющей целью разграбление активов венесуэльского народа.
"Правительство Венесуэлы и PDVSA были отстранены от процесса судебной продажи CITGO и лишены возможности защищать свои права в судах США. Для этого власти США воспользовались соучастием организованной преступной группировки, называющей себя "Национальной ассамблеей 2015 года", во главе с Хуаном Гуайдо, Леопольдо Лопесом, Хулио Борхесом и касты венесуэльского неофашизма, которая с 2019 года предпринимала попытки узурпировать институты и представительство Республики и ее субъектов за рубежом", - сказано в заявлении правительства Венесуэлы.
Венесуэла из-за санкций Запада потеряла за семь лет 642 миллиарда долларов США, из них 323 миллиарда долларов - в сфере производства нефти, заявлял президент страны Николас Мадуро. В отношении страны действуют более 900 односторонних ограничительных мер.
 
ЭнергетикаВЕНЕСУЭЛАСШАНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала