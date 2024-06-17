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Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева

Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева - 17.06.2024, ПРАЙМ

Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева

На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2750 ранее осужденных человек, сообщает издание Washington Post. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:33+0300

2024-06-17T09:33+0300

2024-06-17T10:00+0300

украина

мобилизация на украине

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2750 ранее осужденных человек, сообщает издание Washington Post.Газета отмечает, что среди этих людей числятся осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. В свою очередь ответственный за вербовку заключенных человек, согласно статье, сам не верит в успех подобной практики."Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он газете.Кроме того, издание упоминает, что украинские осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Заместитель главы Министерства юстиций Украины Елена Высоцкая 30 мая говорила, что около четырех тысяч заключенных хотят служить в Вооруженных силах Украины.

https://1prime.ru/20240606/mobilizatsiya-848936330.html

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украина, мобилизация на украине