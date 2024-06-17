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Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева
Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева - 17.06.2024, ПРАЙМ
Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева
На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2750 ранее осужденных человек, сообщает издание Washington Post. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:33+0300
2024-06-17T10:00+0300
украина
мобилизация на украине
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2750 ранее осужденных человек, сообщает издание Washington Post.Газета отмечает, что среди этих людей числятся осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. В свою очередь ответственный за вербовку заключенных человек, согласно статье, сам не верит в успех подобной практики."Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он газете.Кроме того, издание упоминает, что украинские осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Заместитель главы Министерства юстиций Украины Елена Высоцкая 30 мая говорила, что около четырех тысяч заключенных хотят служить в Вооруженных силах Украины.
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украина, мобилизация на украине
УКРАИНА, мобилизация на Украине, Спецоперация на Украине
09:33 17.06.2024 (обновлено: 10:00 17.06.2024)
 
Побегут, как Форрест Гамп. На Украине усомнились в очередной идее Киева

WP: более 2750 человек освободили из тюрем и отправили на службу в ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2750 ранее осужденных человек, сообщает издание Washington Post.
Газета отмечает, что среди этих людей числятся осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. В свою очередь ответственный за вербовку заключенных человек, согласно статье, сам не верит в успех подобной практики.
"Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он газете.
Кроме того, издание упоминает, что украинские осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Заместитель главы Министерства юстиций Украины Елена Высоцкая 30 мая говорила, что около четырех тысяч заключенных хотят служить в Вооруженных силах Украины.
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