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В ФРГ не будут лишать украинских беженцев гарантированных выплат

В ФРГ не будут лишать украинских беженцев гарантированных выплат - 17.06.2024, ПРАЙМ

В ФРГ не будут лишать украинских беженцев гарантированных выплат

Кабинет министров ФРГ, вопреки требованиям, которые высказаны рядом политиков, не будет заменять гарантированные выплаты гражданам Украины на стандартные... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T18:03+0300

2024-06-17T18:03+0300

2024-06-17T18:03+0300

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БЕРЛИН, 17 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров ФРГ, вопреки требованиям, которые высказаны рядом политиков, не будет заменять гарантированные выплаты гражданам Украины на стандартные пособия для беженцев, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Мне о таких планах неизвестно", - сказал журналистам на брифинге.Он пояснил, что кабмин осознанно выбрал путь выплаты гарантированных пособий, обычно получаемых только резидентами и гражданами ФРГ в случае отсутствия работы. Иначе привязка к статусу беженцев потребовала бы больших бюрократических усилий, сказал он.До этого несколько политиков в Германии высказались за отмену для украинских беженцев Bürgergeld - пособие по безработице для граждан в ФРГ. Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай сказал Bild, что переход к обычным выплатам 460 евро, выплачиваемым всем иным беженцам, позволил бы стимулировать граждан Украины устроиться на работу. По его словам, такая мера положительно сказалась бы на рынке труда в свете общей нехватки рабочей силы в ФРГ. В мае глава МИД федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн призвал не выплачивать пособия тем беженцам с Украины, которые на родине считаются военнообязанными. Выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро в месяц и предоставляется гражданам Украины наравне с бесплатными медуслугами и проживанием в социальном жилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. МВД ФРГ сообщило, что в стране сейчас находится около 1,17 миллиона граждан Украины, которые прибыли сюда после 2022 года. Из них оказались трудоустроенными 185 тысяч человек.

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украина, германия, пособия