https://1prime.ru/20240618/avstriya-849268365.html
В Австрии "отменили" высказывание о "красной черте" при ударах по России
В Австрии "отменили" высказывание о "красной черте" при ударах по России - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Австрии "отменили" высказывание о "красной черте" при ударах по России
Карл Нехаммер не согласен с высказыванием главы Минобороны Австрии Клаудии Таннер о переходе "красной линии" при снятии с Украины запрета на удары по российской | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:09+0300
2024-06-18T14:09+0300
2024-06-18T14:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
австрия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_0:130:1635:1050_1920x0_80_0_0_bc38b8c03453d6b0044204ae0b05e8af.jpg
ЖЕНЕВА, 18 июн - ПРАЙМ. Австрийский канцлер Карл Нехаммер не согласен с высказыванием главы Минобороны Австрии Клаудии Таннер о переходе "красной линии" при снятии с Украины запрета на удары по российской территории. Об этом заявил сам политик в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung. В этой связи Нехаммер отметил, что удары по России допустимы с точки зрения международного права."Эта дискуссия направлена в неправильное политическое русло, и очень жаль, что акцент делается именно на этом. Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", - ответил канцлер.Кроме того, политик рассказал, что Европе не следует сокращать объем поставляемых Украине средств. По его словам, это может побудить Вооруженные силы России пойти дальше.Ранее министр обороны Таннер говорила, что разрешение стран Запада бить по российским целям в перешло "красную черту" и что она рада последовавшему затем заявлению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. 28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако уже 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.
https://1prime.ru/20240618/polsha-849259972.html
украина
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_32:0:1604:1179_1920x0_80_0_0_38efbb702efc610a0d0ffb321d31667d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, австрия, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, АВСТРИЯ, НАТО
В Австрии "отменили" высказывание о "красной черте" при ударах по России
В Австрии "отменил" высказывание министра о "красной черте" при ударах по России
ЖЕНЕВА, 18 июн - ПРАЙМ. Австрийский канцлер Карл Нехаммер не согласен с высказыванием главы Минобороны Австрии Клаудии Таннер о переходе "красной линии" при снятии с Украины запрета на удары по российской территории. Об этом заявил сам политик в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
В этой связи Нехаммер отметил, что удары по России допустимы с точки зрения международного права.
"Эта дискуссия направлена в неправильное политическое русло, и очень жаль, что акцент делается именно на этом. Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", - ответил канцлер.
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине
Кроме того, политик рассказал, что Европе не следует сокращать объем поставляемых Украине средств. По его словам, это может побудить Вооруженные силы России пойти дальше.
Ранее министр обороны Таннер говорила, что разрешение стран Запада бить по российским целям в перешло "красную черту" и что она рада последовавшему затем заявлению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину.
28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако уже 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.