https://1prime.ru/20240618/avto-849259823.html

В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga

В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga - 18.06.2024, ПРАЙМ

В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga

В России начались продажи абсолютно новых компактвэнов для большой семьи Suzuki Ertiga от 2,3 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня". | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:17+0300

2024-06-18T10:17+0300

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россия

авто

suzuki

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В России начались продажи абсолютно новых компактвэнов для большой семьи Suzuki Ertiga от 2,3 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня".Отмечается, что ранее незакомые российскому авторынку компактвэны оснащены семиместным салоном, цепным двигателем и классическим "автоматом". Комплектация включает круиз-контроль, автоматическое переключение между дальним и ближним светом, заднюю камеру с парктроником, электропривод зеркал и другие опции.Кроме того, новейшие автомобили 2023 года выпуска доступны к приобретению как у частных продавцов, так и у официальных дилеров.Технически все модели Suzuki Ertiga идентичны, оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 лошадиная сила, с шестиступенчатым автоматическим приводом.Автомобили имеют только передний привод, но достаточно высокий дорожный просвет в 185 мм, что делает их универсальными для использования как в городе, так и на природе, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240617/avto-849242814.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, suzuki