https://1prime.ru/20240618/avto-849259823.html
В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga
В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga
В России начались продажи абсолютно новых компактвэнов для большой семьи Suzuki Ertiga от 2,3 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня". | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:17+0300
2024-06-18T10:17+0300
2024-06-18T10:21+0300
россия
авто
suzuki
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В России начались продажи абсолютно новых компактвэнов для большой семьи Suzuki Ertiga от 2,3 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня".Отмечается, что ранее незакомые российскому авторынку компактвэны оснащены семиместным салоном, цепным двигателем и классическим "автоматом". Комплектация включает круиз-контроль, автоматическое переключение между дальним и ближним светом, заднюю камеру с парктроником, электропривод зеркал и другие опции.Кроме того, новейшие автомобили 2023 года выпуска доступны к приобретению как у частных продавцов, так и у официальных дилеров.Технически все модели Suzuki Ertiga идентичны, оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 лошадиная сила, с шестиступенчатым автоматическим приводом.Автомобили имеют только передний привод, но достаточно высокий дорожный просвет в 185 мм, что делает их универсальными для использования как в городе, так и на природе, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240617/avto-849242814.html
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россия, авто, suzuki
В России появился абсолютно новый компактвэн Suzuki Ertiga
"Автоновости дня": в РФ начались продажи нового Suzuki Ertiga от 2,26 млн рублей
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
В России начались продажи абсолютно новых компактвэнов для большой семьи Suzuki Ertiga от 2,3 миллиона рублей, сообщают
"Автоновости дня".
Отмечается, что ранее незакомые российскому авторынку компактвэны оснащены семиместным салоном, цепным двигателем и классическим "автоматом". Комплектация включает круиз-контроль, автоматическое переключение между дальним и ближним светом, заднюю камеру с парктроником, электропривод зеркал и другие опции.
Кроме того, новейшие автомобили 2023 года выпуска доступны к приобретению как у частных продавцов, так и у официальных дилеров.
Технически все модели Suzuki Ertiga идентичны, оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 лошадиная сила, с шестиступенчатым автоматическим приводом.
Автомобили имеют только передний привод, но достаточно высокий дорожный просвет в 185 мм, что делает их универсальными для использования как в городе, так и на природе, заключили в издании.
В России начались продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas