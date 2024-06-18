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Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite
Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite - 18.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite
Второй моделью российского автобренда Xcite станет кроссовер Chery Tiggo 8, сказано в сообщении Telegram-канала "Русский автомобиль". | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:06+0300
2024-06-18T17:06+0300
2024-06-18T17:06+0300
россия
авто
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Второй моделью российского автобренда Xcite станет кроссовер Chery Tiggo 8, сказано в сообщении Telegram-канала "Русский автомобиль".Отмечается, что производство планируется начать в августе 2024 года. Кроме того, компания также планирует локализацию производства, с целью производства до 50 процентов штамповки автомобилей Chery в России.В модельном ряду Xcite для российского рынка на данный момент представлен только кроссовер X-Cross 7, который оснащен турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором.Автомобиль возможно приобрести в различных городах, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Презентация X-Cross 7 состоялась в марте перед зданием правительства Санкт-Петербурга.
https://1prime.ru/20240528/xcite-848607334.html
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россия, авто
Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite
"Русский автомобиль": под брендом Xcite в РФ выпустят кроссовер Chery Tiggo 8
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Второй моделью российского автобренда Xcite станет кроссовер Chery Tiggo 8, сказано
в сообщении Telegram-канала "Русский автомобиль".
Отмечается, что производство планируется начать в августе 2024 года. Кроме того, компания также планирует локализацию производства, с целью производства до 50 процентов штамповки автомобилей Chery в России.
В модельном ряду Xcite для российского рынка на данный момент представлен только кроссовер X-Cross 7, который оснащен турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором.
Автомобиль возможно приобрести в различных городах, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Презентация X-Cross 7 состоялась в марте перед зданием правительства Санкт-Петербурга.
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