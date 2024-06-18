https://1prime.ru/20240618/avto-849274535.html

Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite

Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite - 18.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыта вторая модель российского бренда Xcite

Второй моделью российского автобренда Xcite станет кроссовер Chery Tiggo 8, сказано в сообщении Telegram-канала "Русский автомобиль". | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T17:06+0300

2024-06-18T17:06+0300

2024-06-18T17:06+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846249718_0:31:1108:654_1920x0_80_0_0_109a6315101a6937f6fdab8d3db643d1.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Второй моделью российского автобренда Xcite станет кроссовер Chery Tiggo 8, сказано в сообщении Telegram-канала "Русский автомобиль".Отмечается, что производство планируется начать в августе 2024 года. Кроме того, компания также планирует локализацию производства, с целью производства до 50 процентов штамповки автомобилей Chery в России.В модельном ряду Xcite для российского рынка на данный момент представлен только кроссовер X-Cross 7, который оснащен турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором.Автомобиль возможно приобрести в различных городах, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Презентация X-Cross 7 состоялась в марте перед зданием правительства Санкт-Петербурга.

https://1prime.ru/20240528/xcite-848607334.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто