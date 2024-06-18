https://1prime.ru/20240618/bayden-849267094.html

Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии

Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии - 18.06.2024, ПРАЙМ

Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии

Агента Секретной службы США ограбили под угрозой пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, сообщает агентство Associated Press со... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:31+0300

2024-06-18T13:31+0300

2024-06-18T13:31+0300

джо байден

сша

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Агента Секретной службы США ограбили под угрозой пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.По информации СМИ, 15 июня Байден посетил Лос-Анджелес, чтобы принять участие в мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию. В тот же день на его секретного агента напали в городе Тастин, когда он шел вечером с работы. "Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - сказано в сообщении.Со ссылкой на полицию агентство уточнило, что у агента украли сумку, при этом он оказал сопротивление и выстрелил в грабителя. По данным Секретной службы, сам агент не пострадал, а о состоянии злоумышленника не сообщается.

https://1prime.ru/20240617/bayden-849223956.html

сша

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джо байден, сша