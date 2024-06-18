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Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии
Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии - 18.06.2024, ПРАЙМ
Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии
Агента Секретной службы США ограбили под угрозой пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, сообщает агентство Associated Press со... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:31+0300
2024-06-18T13:31+0300
2024-06-18T13:31+0300
джо байден
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Агента Секретной службы США ограбили под угрозой пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.По информации СМИ, 15 июня Байден посетил Лос-Анджелес, чтобы принять участие в мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию. В тот же день на его секретного агента напали в городе Тастин, когда он шел вечером с работы. "Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - сказано в сообщении.Со ссылкой на полицию агентство уточнило, что у агента украли сумку, при этом он оказал сопротивление и выстрелил в грабителя. По данным Секретной службы, сам агент не пострадал, а о состоянии злоумышленника не сообщается.
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джо байден, сша
Секретного агента Байдена ограбили в Калифорнии
AP: cекретного агента США ограбили во время визита Байдена в Калифорнию
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Агента Секретной службы США ограбили под угрозой пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.
По информации СМИ, 15 июня Байден посетил Лос-Анджелес, чтобы принять участие в мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию. В тот же день на его секретного агента напали в городе Тастин, когда он шел вечером с работы.
"Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - сказано в сообщении.
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Со ссылкой на полицию агентство уточнило, что у агента украли сумку, при этом он оказал сопротивление и выстрелил в грабителя. По данным Секретной службы, сам агент не пострадал, а о состоянии злоумышленника не сообщается.