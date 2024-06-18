https://1prime.ru/20240618/birzha-849267562.html
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями - 18.06.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями
"СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:35+0300
2024-06-18T13:35+0300
2024-06-18T13:35+0300
россия
спб биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/82/841348294_0:322:4969:3117_1920x0_80_0_0_fa1fe1de50f75ff1dc2e858518504492.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. "СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения биржи. "По факту событий 27 ноября 2023 года, связанным с подачей неустановленными лицами от лица "СПБ биржи" подложного заявления о банкротстве, возбуждено уголовное дело", - заявил представитель пресс-службы торговой площадки. Ранее во вторник издание РБК написало, что главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи". Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве "СПБ биржи", которое привело к обвалу цен на акции площадки на 35%. Генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков ранее отмечал, что главные пострадавшие в результате этих действий — это клиенты, чьи маржинальные позиции по бумагам "СПБ биржи" брокер в тот день принудительно закрыл по невыгодным ценам. "Такие пострадавшие были как на "СПБ бирже", так и на Мосбирже. Мы просим их написать на электронную почту info@spbexchange.ru, чтобы оказать в этом деле бесплатную юридическую поддержку", - также сообщает "СПБ биржа".
https://1prime.ru/20240613/torgi-849148972.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/82/841348294_192:0:4777:3439_1920x0_80_0_0_308b653c8775a3553604316e1814d358.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спб биржа
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями
"СПБ биржа" подтвердила возбуждение уголовного дела о манипулировании акциями
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. "СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения биржи.
"По факту событий 27 ноября 2023 года, связанным с подачей неустановленными лицами от лица "СПБ биржи" подложного заявления о банкротстве, возбуждено уголовное дело", - заявил представитель пресс-службы торговой площадки.
Ранее во вторник издание РБК написало, что главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи". Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве "СПБ биржи", которое привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.
Генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков ранее отмечал, что главные пострадавшие в результате этих действий — это клиенты, чьи маржинальные позиции по бумагам "СПБ биржи" брокер в тот день принудительно закрыл по невыгодным ценам. "Такие пострадавшие были как на "СПБ бирже", так и на Мосбирже. Мы просим их написать на электронную почту info@spbexchange.ru, чтобы оказать в этом деле бесплатную юридическую поддержку", - также сообщает "СПБ биржа".
Торговля валютой на бирже не нужна для рыночного курса рубля, заявили в ЦБ