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"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями - 18.06.2024, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями - 18.06.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями
"СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:35+0300
2024-06-18T13:35+0300
россия
спб биржа
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. "СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения биржи. "По факту событий 27 ноября 2023 года, связанным с подачей неустановленными лицами от лица "СПБ биржи" подложного заявления о банкротстве, возбуждено уголовное дело", - заявил представитель пресс-службы торговой площадки. Ранее во вторник издание РБК написало, что главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи". Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве "СПБ биржи", которое привело к обвалу цен на акции площадки на 35%. Генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков ранее отмечал, что главные пострадавшие в результате этих действий — это клиенты, чьи маржинальные позиции по бумагам "СПБ биржи" брокер в тот день принудительно закрыл по невыгодным ценам. "Такие пострадавшие были как на "СПБ бирже", так и на Мосбирже. Мы просим их написать на электронную почту info@spbexchange.ru, чтобы оказать в этом деле бесплатную юридическую поддержку", - также сообщает "СПБ биржа".
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россия, спб биржа
РОССИЯ, СПБ биржа
13:35 18.06.2024
 
"СПБ биржа" подтвердила факт манипулирования ее акциями

"СПБ биржа" подтвердила возбуждение уголовного дела о манипулировании акциями

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. "СПБ биржа" подтвердила факт возбуждения уголовного дела о манипулировании акциями и готова юридически помогать пострадавшим клиентам, следует из сообщения биржи.
"По факту событий 27 ноября 2023 года, связанным с подачей неустановленными лицами от лица "СПБ биржи" подложного заявления о банкротстве, возбуждено уголовное дело", - заявил представитель пресс-службы торговой площадки.
Ранее во вторник издание РБК написало, что главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи". Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве "СПБ биржи", которое привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.
Генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков ранее отмечал, что главные пострадавшие в результате этих действий — это клиенты, чьи маржинальные позиции по бумагам "СПБ биржи" брокер в тот день принудительно закрыл по невыгодным ценам. "Такие пострадавшие были как на "СПБ бирже", так и на Мосбирже. Мы просим их написать на электронную почту info@spbexchange.ru, чтобы оказать в этом деле бесплатную юридическую поддержку", - также сообщает "СПБ биржа".
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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РОССИЯСПБ биржа
 
 
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