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Может быть разделена. Британский политик высказался по украинскому вопросу

Может быть разделена. Британский политик высказался по украинскому вопросу - 18.06.2024, ПРАЙМ

Может быть разделена. Британский политик высказался по украинскому вопросу

Британский политик, лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фарадж считает, что Украине придется искать мирного соглашения с Россией, при... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T18:41+0300

2024-06-18T18:41+0300

2024-06-18T18:41+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Британский политик, лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фарадж считает, что Украине придется искать мирного соглашения с Россией, при этом он допустил раздел страны в ходе мирного процесса, пишет Daily Mail.По словам Фараджа, обеим сторонам конфликта нужно осознать, что рано или поздно конфликт закончится переговорами или катастрофой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФарадж прогнозирует, что если Дональд Трамп переизберется на пост президента США, то Владимир Зеленский может усесться за стол переговоров с российским лидеровм Владимиром Путиным.По мнению политика, альтернатива переговорам заключается в продолжении боевых действий на протяжении еще пяти лет."Переговоры же наверняка приведут к разделу страны, при этом Россия потенциально сохранит за собой завоеванную территорию на востоке страны, а также полуостров Крым", — говорится в статье.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер заявлял, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. По его мнению, Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал он, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, так как эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240618/predlozhenie-849270527.html

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украина, великобритания