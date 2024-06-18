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Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты

Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты - 18.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты

Почти четверть POS-кредитов, которые выдаются в магазине при покупке товара, этой весной россияне оформляли на приобретение мобильных телефонов, рассказали РИА... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T06:29+0300

2024-06-18T06:29+0300

2024-06-18T06:29+0300

россия

кредит

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Почти четверть POS-кредитов, которые выдаются в магазине при покупке товара, этой весной россияне оформляли на приобретение мобильных телефонов, рассказали РИА Новости в "МТС банке". "Самая популярная категория товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, – мобильные телефоны. На них приходится 24,9% всех займов. Средняя сумма кредита составила 62 250 рублей", - выяснили аналитики, изучив данные по кредитным продуктам клиентов банка во всех регионах РФ в марте-мае 2024 года. Второй по популярности категорией, на которую оформляли POS-кредиты, стала электроника - на нее пришлось 16,1% от выданных займов. Их средний чек составил 36 730 рублей. Наиболее популярными товарами в этой категории стали аудио- и видеотехника. Также жители России часто оформляют кредит при покупке бытовой техники - таких ссуд было 12,4% от общего числа со средней стоимостью покупки в 36 230 рублей. "Чаще всего весной 2024 года брали в кредит стиральные машины, холодильники и микроволновые печи", - отметили аналитики. "Далее расположились аксессуары и гаджеты (гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и тому подобное) - 7,2% и мебель - 6,1%, средние чеки составили 3600 рублей и 92 950 рублей соответственно", - заключили в банке.

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россия, кредит