https://1prime.ru/20240618/kredity-849256105.html
Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты
Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты - 18.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты
Почти четверть POS-кредитов, которые выдаются в магазине при покупке товара, этой весной россияне оформляли на приобретение мобильных телефонов, рассказали РИА... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:29+0300
2024-06-18T06:29+0300
2024-06-18T06:29+0300
россия
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Почти четверть POS-кредитов, которые выдаются в магазине при покупке товара, этой весной россияне оформляли на приобретение мобильных телефонов, рассказали РИА Новости в "МТС банке". "Самая популярная категория товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, – мобильные телефоны. На них приходится 24,9% всех займов. Средняя сумма кредита составила 62 250 рублей", - выяснили аналитики, изучив данные по кредитным продуктам клиентов банка во всех регионах РФ в марте-мае 2024 года. Второй по популярности категорией, на которую оформляли POS-кредиты, стала электроника - на нее пришлось 16,1% от выданных займов. Их средний чек составил 36 730 рублей. Наиболее популярными товарами в этой категории стали аудио- и видеотехника. Также жители России часто оформляют кредит при покупке бытовой техники - таких ссуд было 12,4% от общего числа со средней стоимостью покупки в 36 230 рублей. "Чаще всего весной 2024 года брали в кредит стиральные машины, холодильники и микроволновые печи", - отметили аналитики. "Далее расположились аксессуары и гаджеты (гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и тому подобное) - 7,2% и мебель - 6,1%, средние чеки составили 3600 рублей и 92 950 рублей соответственно", - заключили в банке.
https://1prime.ru/20240507/bank-847962487.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кредит
Раскрыто, где россияне весной чаще всего оформляли кредиты
"МТС банк": россияне весной часто оформляли займы в торговых точках на смартфоны
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Почти четверть POS-кредитов, которые выдаются в магазине при покупке товара, этой весной россияне оформляли на приобретение мобильных телефонов, рассказали РИА Новости в "МТС банке".
"Самая популярная категория товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, – мобильные телефоны. На них приходится 24,9% всех займов. Средняя сумма кредита составила 62 250 рублей", - выяснили аналитики, изучив данные по кредитным продуктам клиентов банка во всех регионах РФ в марте-мае 2024 года.
Второй по популярности категорией, на которую оформляли POS-кредиты, стала электроника - на нее пришлось 16,1% от выданных займов. Их средний чек составил 36 730 рублей. Наиболее популярными товарами в этой категории стали аудио- и видеотехника.
Также жители России часто оформляют кредит при покупке бытовой техники - таких ссуд было 12,4% от общего числа со средней стоимостью покупки в 36 230 рублей. "Чаще всего весной 2024 года брали в кредит стиральные машины, холодильники и микроволновые печи", - отметили аналитики.
"Далее расположились аксессуары и гаджеты (гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и тому подобное) - 7,2% и мебель - 6,1%, средние чеки составили 3600 рублей и 92 950 рублей соответственно", - заключили в банке.
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит