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Госдума ограничила с сентября плавающие ставки по кредитам

Госдума ограничила с сентября плавающие ставки по кредитам - 18.06.2024, ПРАЙМ

Госдума ограничила с сентября плавающие ставки по кредитам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который ограничивает с 1 сентября 2024 года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:46+0300

2024-06-18T13:46+0300

2024-06-18T13:46+0300

банк россии

госдума

плавающая ставка

кредиты

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который ограничивает с 1 сентября 2024 года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.Закон ставит целью снизить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, указал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На фоне изменения ситуации на рынке и повышения ключевой ставки Банком России банки и микрофинансовые организации увеличивают проценты по таким кредитам, если это предусмотрено в договоре.Изначально речь шла о полном запрете применения плавающей ставки по кредитам и займам населению, в том числе, ипотечным, если они выданы на срок до года или свыше 20 лет. Но во время второго чтения редакция документа была уточнена и дополнена рядом норм, в том числе касающихся кредитов микропредприятиям.Теперь выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам можно лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заём выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет.Размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям также ограничен законом. Для них ставка может быть изменена так же, как и по кредитам физлицам: на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. При этом кредитор обязан будет уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения новой ставки.Микропредприятия и граждане в случае повышения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать изначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор должен рассмотреть это требование в течение пяти рабочих дней. Пока действуют кредитные каникулы, заемщик-физлицо не вправе обратится к кредитору с таким требованием.Эти новации не будут распространяться на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не будут применяться к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не будут они применяться и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, госдума, плавающая ставка, кредиты