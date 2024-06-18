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Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла

Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла - 18.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла

Топ-менеджеры крупного розничного бизнеса и представители финансового сектора обсудили роль кредитных продуктов, в том числе инструментов рассрочки, в улучшении | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T18:17+0300

2024-06-18T18:17+0300

2024-06-18T18:17+0300

совкомбанк

кредиты

карта "халва"

ретейл

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Топ-менеджеры крупного розничного бизнеса и представители финансового сектора обсудили роль кредитных продуктов, в том числе инструментов рассрочки, в улучшении ключевых индикаторов развития современного ретейла.Они сошлись во мнении, что банковские продукты – эффективный способ увеличения среднего чека в ритейле. "Сегодня мы активно развиваемся в премиум-сегменте. С помощью банковских сервисов наш средний чек увеличивается на 30-40%, и это нам очень помогает, так как дает возможность продвигать нишевую парфюмерию, какую-то эксклюзивную продукцию", – отмечает Тиран Акопян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации сети магазинов "Рив Гош".Второй немаловажный фактор это то, что кредитные продукты – инструмент роста продаж. "Помимо увеличения среднего чека на 20-30%, мы видим, что у нас каждое третье колесо продается с использованием кредитных продуктов, а в сезон – каждое второе. То есть, каждый второй клиент приходит к нам через кредитные продукты", – комментирует директор ОМНИ-канальных и В2С-продаж "КОЛЕСА ДАРОМ.РУ" Александр Мишин.Разнообразие кредитных продуктов, их активное развитие в последние годы привело к тому, что потребители привыкли пользоваться данными инструментами, оценили их удобство. В результате сегодня наличие кредитных предложений в магазине ретейлера, в принципе, является неким гигиеническим минимумом для нормального ведения бизнеса. "Если у ретейлера нет определенных кредитных продуктов, то клиент просто уходит от него к конкуренту, у которого такие продукты есть. Поэтому их наличие это уже даже не зона роста, а инструмент выживания", – уверен Мишин.Участники дискуссии отметили возможность банков направлять к ретейлеру целевых для него клиентов. "То, что банки могут увидеть интерес клиента к тому или иному товару и привести этого клиента к нам – для нас очень важная история", - отмечает директор по финансовым услугам "МегаФон" Роман Акимов. "Мы в рамках программы "Халва" семь лет занимаемся еще и тем, что конвертируем наши знания о клиентах в покупки у партнеров. Как банк мы гораздо больше знаем о наших общих клиентах: историю покупок, баланс, потребительское поведение. Плюс к этому мы можем профинансировать покупку, в нужный момент предложив клиенту рассрочку", – подытожил управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, кредиты, карта "халва", ретейл