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Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла
Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла - 18.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла
Топ-менеджеры крупного розничного бизнеса и представители финансового сектора обсудили роль кредитных продуктов, в том числе инструментов рассрочки, в улучшении | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T18:17+0300
2024-06-18T18:17+0300
совкомбанк
кредиты
карта "халва"
ретейл
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Топ-менеджеры крупного розничного бизнеса и представители финансового сектора обсудили роль кредитных продуктов, в том числе инструментов рассрочки, в улучшении ключевых индикаторов развития современного ретейла.Они сошлись во мнении, что банковские продукты – эффективный способ увеличения среднего чека в ритейле. "Сегодня мы активно развиваемся в премиум-сегменте. С помощью банковских сервисов наш средний чек увеличивается на 30-40%, и это нам очень помогает, так как дает возможность продвигать нишевую парфюмерию, какую-то эксклюзивную продукцию", – отмечает Тиран Акопян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации сети магазинов "Рив Гош".Второй немаловажный фактор это то, что кредитные продукты – инструмент роста продаж. "Помимо увеличения среднего чека на 20-30%, мы видим, что у нас каждое третье колесо продается с использованием кредитных продуктов, а в сезон – каждое второе. То есть, каждый второй клиент приходит к нам через кредитные продукты", – комментирует директор ОМНИ-канальных и В2С-продаж "КОЛЕСА ДАРОМ.РУ" Александр Мишин.Разнообразие кредитных продуктов, их активное развитие в последние годы привело к тому, что потребители привыкли пользоваться данными инструментами, оценили их удобство. В результате сегодня наличие кредитных предложений в магазине ретейлера, в принципе, является неким гигиеническим минимумом для нормального ведения бизнеса. "Если у ретейлера нет определенных кредитных продуктов, то клиент просто уходит от него к конкуренту, у которого такие продукты есть. Поэтому их наличие это уже даже не зона роста, а инструмент выживания", – уверен Мишин.Участники дискуссии отметили возможность банков направлять к ретейлеру целевых для него клиентов. "То, что банки могут увидеть интерес клиента к тому или иному товару и привести этого клиента к нам – для нас очень важная история", - отмечает директор по финансовым услугам "МегаФон" Роман Акимов. "Мы в рамках программы "Халва" семь лет занимаемся еще и тем, что конвертируем наши знания о клиентах в покупки у партнеров. Как банк мы гораздо больше знаем о наших общих клиентах: историю покупок, баланс, потребительское поведение. Плюс к этому мы можем профинансировать покупку, в нужный момент предложив клиенту рассрочку", – подытожил управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.
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совкомбанк, кредиты, карта "халва", ретейл
Совкомбанк, КРЕДИТЫ, карта "Халва", ретейл
18:17 18.06.2024
 
Раскрыто влияние доступных кредитов на развитие ритейла

Эксперты раскрыли влияние кредитных продуктов на ритейл в новых условиях

© fotolia.com / RidoНе все кредиты одинаково полезны
Не все кредиты одинаково полезны - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Топ-менеджеры крупного розничного бизнеса и представители финансового сектора обсудили роль кредитных продуктов, в том числе инструментов рассрочки, в улучшении ключевых индикаторов развития современного ретейла.

Они сошлись во мнении, что банковские продукты – эффективный способ увеличения среднего чека в ритейле. "Сегодня мы активно развиваемся в премиум-сегменте. С помощью банковских сервисов наш средний чек увеличивается на 30-40%, и это нам очень помогает, так как дает возможность продвигать нишевую парфюмерию, какую-то эксклюзивную продукцию", – отмечает Тиран Акопян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации сети магазинов "Рив Гош".

Второй немаловажный фактор это то, что кредитные продукты – инструмент роста продаж. "Помимо увеличения среднего чека на 20-30%, мы видим, что у нас каждое третье колесо продается с использованием кредитных продуктов, а в сезон – каждое второе. То есть, каждый второй клиент приходит к нам через кредитные продукты", – комментирует директор ОМНИ-канальных и В2С-продаж "КОЛЕСА ДАРОМ.РУ" Александр Мишин.

Разнообразие кредитных продуктов, их активное развитие в последние годы привело к тому, что потребители привыкли пользоваться данными инструментами, оценили их удобство. В результате сегодня наличие кредитных предложений в магазине ретейлера, в принципе, является неким гигиеническим минимумом для нормального ведения бизнеса. "Если у ретейлера нет определенных кредитных продуктов, то клиент просто уходит от него к конкуренту, у которого такие продукты есть. Поэтому их наличие это уже даже не зона роста, а инструмент выживания", – уверен Мишин.

Участники дискуссии отметили возможность банков направлять к ретейлеру целевых для него клиентов. "То, что банки могут увидеть интерес клиента к тому или иному товару и привести этого клиента к нам – для нас очень важная история", - отмечает директор по финансовым услугам "МегаФон" Роман Акимов.

"Мы в рамках программы "Халва" семь лет занимаемся еще и тем, что конвертируем наши знания о клиентах в покупки у партнеров. Как банк мы гораздо больше знаем о наших общих клиентах: историю покупок, баланс, потребительское поведение. Плюс к этому мы можем профинансировать покупку, в нужный момент предложив клиенту рассрочку", – подытожил управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.
 
СовкомбанкКРЕДИТЫкарта "Халва"ретейл
 
 
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