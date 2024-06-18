https://1prime.ru/20240618/kredity-849278465.html

Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования

Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ

Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования

ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T20:29+0300

2024-06-18T20:29+0300

2024-06-18T21:28+0300

банк россии

кредиты

потребительский кредит

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7–12%", - говорится в материалах регулятора. Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год увеличен по сравнению с предыдущими оценками до 8-13% с учетом фактической динамики, обусловленной ростом спроса на кредиты по плавающим ставкам и кредиты в юанях.

https://1prime.ru/20240618/kreditovanie-849278113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, кредиты, потребительский кредит