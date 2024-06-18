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Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования
ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T20:29+0300
2024-06-18T21:28+0300
банк россии
кредиты
потребительский кредит
экономика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7–12%", - говорится в материалах регулятора. Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год увеличен по сравнению с предыдущими оценками до 8-13% с учетом фактической динамики, обусловленной ростом спроса на кредиты по плавающим ставкам и кредиты в юанях.
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банк россии, кредиты, потребительский кредит
Банк России, КРЕДИТЫ, потребительский кредит, Экономика
20:29 18.06.2024 (обновлено: 21:28 18.06.2024)
 
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования

ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в РФ в 2024 году на 7-12%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.
"В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7–12%", - говорится в материалах регулятора.
Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год увеличен по сравнению с предыдущими оценками до 8-13% с учетом фактической динамики, обусловленной ростом спроса на кредиты по плавающим ставкам и кредиты в юанях.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования
20:11
 
ЭкономикаБанк РоссииКРЕДИТЫпотребительский кредит
 
 
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